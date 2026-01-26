Pallamano: agli Europei la Spagna batte la Francia, Danimarca ok. Norvegia-Portogallo, pari inutile

Alla fine del Main Round degli Europei 2026 di pallamano, che poi promuoverà le 4 semifinaliste a giocarsi il torneo, manca sempre di meno. In questo lunedì 26 gennaio altre tre partite sono andate in archivio, ecco come sono andate le cose nel dettaglio.

Portogallo-Norvegia 35-35

Partita combattutissima fra i lusitani e i nordici. Primo tempo appannaggio della Norvegia, che chiude avanti 17-18, mentre nella ripresa le cose si “ribaltano” con i portoghesi addirittura capaci di arrivare in volata sul 35-34 in proprio favore. A pareggiare i conti nel finale è Lyse, in una gara da 11 gol per Frade e 10 per Pedersen.

Spagna-Francia 36-32

Gli iberici mandano al tappeto i Bleus. È la prima frazione a fare la differenza: le Furie Rosse partono forte andando al riposo sul 20-14 tenendo botta nella ripresa anche e soprattutto grazie alla super prestazione di un Baruffet da 10 gol.

Danimarca-Germania 31-26

Dopo un primo tempo combattutissimo, chiuso sul 13-12, i super favori danesi “sciolgono la misura” nella ripresa; in particolare dopo il 40′, quando con Gidsel e Pytlick (8 gol a testa) vanno sul 22-16. La contesta si spezza: i campioni olimpici gestiscono il vantaggio portando la vittoria a casa.

Classifiche Main Round

Gruppo 1: Danimarca 6, Germania 6, Francia 4, Norvegia 3, Portogallo 3, Spagna 3

Gruppo 2: Islanda 4, Svezia 4, Slovenia 4, Croazia 4, Ungheria 1, Svizzera 1