Pallamano, Europei 2026: la Croazia batte l’Islanda e conquista il terzo posto

La Croazia svetta contro l’Islanda e conquista il terzo posto agli Europei maschili 2026 di pallamano. Il duello, disputato presso la Jyske Bank Boxen di Herning, premia i croati per 34-33, abili a confermare il favore del pronostico.

La realtà di Dagur Sigurðsson ha regolato gli uomini di Snorri Guðjónsson ottenendo una nuova medaglia dopo il secondo posto ottenuto nei Mondiali 2025 alle spalle dei fortissimi danesi.

Ottimo risultato in ogni caso anche per l’Islanda che non accedeva alle semifinali del torneo continentale dal 2010 (terzo posto conclusivo). Björgvin Páll Gústavsson hanno provato a minacciare la Croazia dopo aver chiuso il primo tempo in ritardo di tre punti (14-17). La partita è entrata nel vivo nei minuti conclusivi, l’Islanda ha attaccato fino al suono della sirena arrendendosi per un singolo goal di differenza (33-34).

L’attenzione si sposta ora sulla finale delle 18.00 che vedrà i padroni di casa lottare contro la Germania. Per la Danimarca potrebbe arrivare il terzo acuto continentale dopo le sconfitte del 2024 (argento) e del 2022 (bronzo).