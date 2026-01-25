Pallamano, Europei 2026: Islanda, Croazia e Slovenia a segno

Islanda, Croazia e Slovenia non commettono errori nella seconda giornata del Main Round agli Europei maschili 2026 per quanto riguarda il ‘Gruppo 2’. Si accende la sfida per il passaggio alle semifinali dopo la seconda delle quattro giornate previste per la seconda fase del torneo.

La Svezia, davanti al proprio pubblico, ha perso contro l’Islanda per 35-27. I tifosi presenti in quel di Malmö hanno visto primeggiare anche la Croazia che come da copione ha saputo regolare la Svizzera (28-24) senza particolari problemi.

Decisamente più incerto invece il match tra Slovenia ed Ungheria. La seconda squadra citata, dopo aver pareggiato due giorni fa contro gli svizzeri, ha dovuto inchinarsi anche alla realtà di Uroš Zorman, ancora pienamente in corsa per le semifinali (35-32).

Pausa ora di un giorno per il ‘Gruppo 2’, l’attenzione torna quindi sul ‘Gruppo 1’. Danimarca e Francia proveranno ad allungare definitivamente sui rivali, tutte le partite si terranno presso la ‘Jyske Bank Boxen’ di Herning (Danimarca).