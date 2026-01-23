Pallamano: esultano Croazia e Svezia agli Europei 2026. Svizzera e Ungheria si spartiscono la posta

Agli Europei 2026 di pallamano l’arrivo del Main Round ha alzato il livello di gioco e la posta in palio per ogni singola partita in programma. Altri tre match sono andati in archivio all’interno del torneo continentale, ecco come.

Islanda-Croazia 29-30

Vittoria pesantissima per i balcanici, che la spuntano di misura sui nordici. Maras (7 gol per lui) e compagni partono forte finendo il primo tempo in vantaggio 15-19, ma nella ripresa patiscono il rientro degli avversari sino al 25-26 di Magnússon a poco più di cinque minuti dalla fine. A quel punto però parte un “elastico” di reti che tiene sempre in alto la Croazia che alla fine si impone.

Svizzera-Ungheria 29-29

Pareggio che esalta l’animo magiaro e che fa disperare gli elvetici per quanto sciupato. I rossocrociati infatti si ritrovano davanti 20-14 dopo 30 minuti non riuscendo a fare propria la partita, complice anche un secondo tempo da soli 9 gol segnati. Dopo il 24-17 di Ben Romdhane al 36′ tutto sembrava finito e invece l’Ungheria si è ricompattata iniziando una progressiva rimonta che l’ha portata prima sul 28-28 al 56′ con Fazekas e poi addirittura in vantaggio, con Ligetvári. A quel punto però la Svizzera è riuscita almeno a trovare il gol del pareggio con sempre con Ben Romdhane (4 pesanti reti per lui).

Svezia 35-31 Slovenia

Gli scandinavi la ribaltano nella ripresa. Dopo aver chiuso in svantaggio la prima frazione 13-15, Sandell e soci risorgono nella volata finale. Pazzesca apertura di secondo per la Svezia con un parziale che li manda sul 23-20 al 41′. Da li in poi è tutta discesa sino alla chiusura del match.

Main Round 1: Germania 4, Francia 2, Danimarca 2, Portogallo 2, Norvegia 2, Spagna 0

Main Round 2: Svezia 4, Slovenia 2, Islanda 2, Croazia 2, Ungheria 1, Svizzera 1

Le partite di domani, sabato 24 gennaio: Francia-Portogallo, Spagna-Danimarca e Germania-Norvegia.