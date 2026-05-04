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8 secondi fa

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Nuovo appuntamento della nuova stagione di “Fantini Club LIVE: Sport e Turismo”.
Il tema della puntata sarà “L’Emilia-Romagna Longevity Valley”, affrontato dal giornalista Lorenzo Dallari insieme a un ospite d’eccezione:

Valter Longo, Professore di Biogerontologia

Michele De Pascale, Presidente Regione Emilia-Romagna

Segui la diretta:
https://lnkd.in/ezVnCd7

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