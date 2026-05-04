Altri video
Nuovo appuntamento della nuova stagione di “Fantini Club LIVE: Sport e Turismo”.
Il tema della puntata sarà “L’Emilia-Romagna Longevity Valley”, affrontato dal giornalista Lorenzo Dallari insieme a un ospite d’eccezione:
Valter Longo, Professore di Biogerontologia
Michele De Pascale, Presidente Regione Emilia-Romagna
Segui la diretta:
https://lnkd.in/ezVnCd7
#fantiniclub #sporteturismo #fantiniclublive #dallarivolley #oasport #regioneemiliaromagna #inemiliaromagna
Rimani aggiornato seguendoci su Google News!SEGUICI