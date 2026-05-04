OLIMPIADI | Alessandro Genuzio: “La pista di bob è davvero inutilizzabile? La verità da dentro”
La pista da bob di Cortina è davvero un problema… o viene raccontata male?
In questa intervista esclusiva con Alessandro Genuzio, Deputy Sport Manager Slittino alle Olimpiadi, entriamo nei retroscena di uno degli impianti più discussi verso Milano Cortina 2026.
Tra sicurezza, pressioni internazionali, decisioni tecniche e polemiche mediatiche, scopriamo cosa significa davvero organizzare una gara olimpica su una pista ad altissima velocità.
🎯 Cosa troverai in questo video:
La verità sulla pista da bob di Cortina
Come funzionano davvero i controlli di sicurezza
Chi decide se si gareggia o no
I retroscena che nessuno racconta
Un punto di vista interno, diretto e senza filtri su uno dei temi più caldi dello sport italiano.
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Conduce Alice Liverani