Nata nel 2007 e cresciuta nel settore giovanile di Scandicci, Linda Magnani ha compiuto un importante salto di categoria passando direttamente dalla Serie B2 alla Serie A1 con la maglia di Cuneo. Un cambiamento netto che ha richiesto un rapido adattamento a ritmi e volumi di gioco di altissimo livello.

In questa puntata, dopo aver contribuito alla salvezza della squadra piemontese, Linda racconta il suo percorso. Parla della determinazione nel voler accelerare la propria crescita tecnica in un ruolo complesso come quello del libero, una posizione che per sua natura richiede grande capacità di lettura ed esperienza tattica.

Il suo debutto nel massimo campionato ha comportato anche una sfida comunicativa: inserita in un gruppo di giocatrici più esperte, ha dovuto imparare a far sentire la propria voce per poter guidare il reparto difensivo con autorevolezza. Scopriamo la storia e gli obiettivi di una giovanissima atleta che si sta ritagliando il suo spazio nella pallavolo che conta.

Conduce: Sofia Altavilla

📌 Nel video potrai scoprire:

Le radici a Scandicci: I ricordi delle giovanili e quell’immagine del passato che Linda porta ancora nel cuore.

L’impatto con la Serie A1:

Leadership Precoce: Com’è stato per una classe 2007 iniziare a dare indicazioni a giocatrici con anni di esperienza

Il binomio fame-esperienza: La voglia di colmare ogni lacuna tecnica immediatamente e la consapevolezza di dover vivere ogni partita per crescere davvero.

Identità in campo: Il racconto del “click” emotivo contro Novara e quella trasformazione agonistica

Sogni e Playlist: Gli obiettivi per il 2026, la gestione dell’off-season

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