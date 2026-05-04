Jannik Sinner scrive la storia del tennis! 🇮🇹🔥
Con il trionfo al Masters 1000 di Madrid, senza cedere nemmeno un turno di servizio in tutto il torneo, il numero 1 del mondo firma un’impresa senza precedenti.
Vincere i primi 4 Masters 1000 della stagione è qualcosa che nemmeno i Big 3 sono riusciti a fare. Un dominio totale che proietta Sinner come super favorito per il prossimo appuntamento a Roma 🎾
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