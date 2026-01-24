Novak Djokovic ha rischiato la squalifica come agli US Open 2020! A Melbourne il rischio recidiva…

Novak Djokovic ha rischiato davvero grosso. Il fuoriclasse serbo non ha avuto grossi problemi, in realtà, a superare l’olandese Botic Van De Zandschulp, dopotutto il punteggio parla di un secco 6-3 6-4 7-6 per il 24 volte vincitore di un torneo del Grande Slam, ma in un momento ben preciso ha rischiato di rivivere i “fantasmi” degli US Open 2020.

Di cosa stiamo parlando? In quella occasione, infatti, Nole, impegnato negli ottavi di finale contro lo spagnolo Carreno Busta, era stato squalificato per aver scagliato una pallina contro una giudice di linea, un gesto condannato dalla commissione arbitrale. Il numero 1 al mondo era nervoso per un punto perso, dopo il quale è anche scivolato. Una decisione che fece notizia e che tolse il nativo di Belgrado dalla corsa per il titolo di New York.

Oggi, nel match degli Australian Open contro Botic Van De Zandschulp ha rischiato il “bis”. Sul punteggio di 4-2 (per il serbo) nel corso del secondo set il servizio era nelle mani dell’olandese. Il vincitore di 10 Australian Open ha sbagliato un colpo in risposta, ha perso punto e game ma, non sazio, ha anche scagliato con frustrazione e forza la pallina. La traiettoria del colpo ha sfiorato il raccattapalle che era rannicchiato a bordo rete, salvando letteralmente il classe 1987.

Nel caso il raccattapalle fosse stato colpito, infatti, il rischio di una nuova squalifica sarebbe stato davvero dietro l’angolo. Per fortuna del serbo, come detto, il suo colpo è andato di poco sopra il raccattapalle, salvando il suo torneo. Un errore che poteva costare carissimo a Nole che, a quanto pare, non ha imparato la lezione degli US Open 2020. Il suo cammino a Melbourne può dunque proseguire, ma che rischio inutile!