Novak Djokovic non si distrae: “Vittoria importante ma non devo esaltarmi. Ora inizia il vero torneo…”

Novak Djokovic dice 400! Il fuoriclasse serbo, infatti, avanza agli ottavi di finale degli Australian Open 2026 centrando anche un traguardo che ha del sensazionale, ovvero la vittoria numero 400 nei tornei del Grande Slam.

Nella giornata odierna il 24 volte vincitore di un Major ha superato l’olandese Botic Van De Zandschulp con il punteggio di 6-3 6-4 7-6 in 2 ore e 46 minuti di gioco. Nole, al termine dell’incontro, ha analizzato quanto avvenuto in campo, iniziando da un momento chiave: “Mi sono rilassato un po’ troppo e ho avuto difficoltà a chiudere il secondo set, e da quel momento in poi è stato davvero un match equilibrato”.

Il nativo di Belgrado prosegue nel suo racconto: “Sono stato davvero fortunato a uscire dai guai sul set point del terzo set: aveva la meglio in quel momento e le cose accadono così in fretta in questo sport. Un colpo può davvero determinare il vincitore, quindi sono contento di aver vinto in due set”.

Un altro momento che poteva risultare decisivo è stato sul 4-2 e vantaggi del secondo set. In un momento di frustrazione, dopo un errore, Djokovic ha scagliato la pallina con forza, sfiorando il raccattapalle che era posizionato a bordo rete. Nel caso l’avesse toccato sarebbe arrivata probabilmente la squalifica immediata, come già gli avvenne agli US Open 2020: “Un errore che non dovevo commettere e del quale mi scuso. La foga del momento mi ha portato a rischiare grosso. Sono stato fortunato”.

Ultima battuta sul suo inizio di Australian Open che, per ora, lo ha visto procedere spedito con tre vittorie in scioltezza: “È stato un ottimo inizio di torneo. Ovviamente le cose possono cambiare. Non sto correndo troppo perché l’anno scorso ho imparato una lezione: mi sono entusiasmato troppo presto in alcuni Slam, giocando molto bene arrivando ai quarti e alle semifinali e poi infortunandomi in quasi tre dei quattro tornei dell’anno scorso”.