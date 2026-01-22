Australian Open 2026, tre italiani al terzo turno. Djokovic, Fritz, Shelton e Wawrinka proseguono

Bilancio decisamente lusinghiero per l’Italia al termine degli incontri validi per il secondo turno della parte bassa del tabellone del singolare maschile agli Australian Open 2026. Jannik Sinner, Lorenzo Musetti e Luciano Darderi centrano l’accesso al terzo round, tutti con prestazioni autorevoli.

Altro successo lampo per il pusterese, numero 2 del mondo, che in meno di due ore ha liquidato l’australiano James Duckworth (n.88 ATP) con il punteggio di 6-1 6-4 6-2. Per Sinner si tratta della 16ª vittoria consecutiva a Melbourne e della 17ª di fila sul cemento: numeri che certificano la straordinaria continuità di rendimento dell’azzurro. Sul suo cammino ci sarà ora l’americano Eliot Spizzirri (n.85 del ranking), vincitore sul cinese Yibing Wu (n.168 ATP) con il punteggio di 6-2 6-4 6-7 (4) 4-6 6-3.

Avanza anche Musetti (n.5 ATP), che si è aggiudicato il derby azzurro contro Lorenzo Sonego (n.40 del mondo). Il toscano si è imposto con un netto 6-3 6-3 6-4 e nel prossimo turno affronterà il ceco Tomas Machac (n.24 ATP), reduce dalla vittoria contro Stefanos Tsitsipas (n.35 del mondo). Momento complicato per il greco, che negli ultimi sette tornei del Grande Slam non è mai riuscito a superare il secondo turno. Machac ha chiuso il match con lo score di 6-4 3-6 7-6 (5) 7-6 (5).

Missione compiuta anche per Darderi (n.25 del mondo), che ha superato uno dei giocatori più in forma del momento, l’argentino Sebastian Baez (n.36 ATP), con il punteggio di 6-3 1-6 6-4 6-3. Al terzo turno l’italo-argentino se la vedrà con il russo Karen Khachanov (n.18 ATP), apparso convincente nel successo sull’americano Nishesh Basavareddy (n.242 del ranking), battuto 6-1 6-4 6-3.

Si ferma invece il cammino di Francesco Maestrelli (n.141 ATP), sconfitto da Novak Djokovic. Il dieci volte campione degli Australian Open ha fatto valere tutta la sua superiorità, imponendosi sul toscano con il punteggio di 6-3 6-2 6-2. Djokovic (n.4 del mondo) affronterà ora l’olandese Botic van de Zandschulp (n.75 ATP), che ha piegato il cinese Juncheng Shang (n.318 del ranking) per 7-6 (6) 6-2 6-3.

Obiettivo centrato anche per i due top 10 statunitensi, Taylor Fritz e Ben Shelton. Il californiano ha dominato il ceco Vit Kopriva (n.101 del mondo), chiudendo in due ore sul punteggio di 6-1 6-4 7-6 (4). Al terzo turno sfiderà l’intramontabile Stan Wawrinka, che a 40 anni e 300 giorni è diventato il tennista più anziano a superare due turni in un Major, 47 anni dopo Ken Rosewall (1978). Shelton (n.7 ATP), dal canto suo, non ha avuto problemi contro l’australiano Dane Sweeny (n.182 del ranking), imponendosi con un perentorio 6-3 6-2 6-2. Lo statunitense affronterà ora il monegasco Valentin Vacherot (n.30 del seeding), deciso a dare continuità agli ottimi risultati degli ultimi mesi.

Prosegue il suo cammino anche il norvegese Casper Ruud (n.13 ATP), che ha regolato lo spagnolo Jaume Munar (n.39 ATP) con il punteggio di 6-3 7-5 6-4. Nel terzo round lo scandinavo troverà l’eterno Marin Cilic, capace di sorprendere Denis Shapovalov. Esce di scena invece il polacco Hubert Hurkacz (n.55 del mondo), sconfitto dall’americano Ethan Quinn (n.80 ATP) con lo score di 6-4 7-6 (5) 6-1. Quinn affronterà ora la testa di serie numero 16, il ceco Jakub Mensik, vincitore sullo spagnolo Rafael Jodar (n.150 del ranking) per 6-2 6-4 6-4.