Cosa significa davvero correre forte oggi in Italia?

Allenarsi come un professionista, lavorare come tutti, convivere con aspettative, Nazionale e scelte difficili.

In Run2 – Puntata 2 del 2026 entriamo nella storia di Alberto Mondazzi, uno dei fondisti italiani più solidi e meno raccontati.

Non solo risultati, ma verità, dubbi e visione di chi corre ai massimi livelli senza smettere di vivere la realtà.

Alberto Mondazzi è dunque l’ospite della Puntata N°2 – 2026 di Run2.

Fondista azzurro, atleta da 28 minuti sui 10.000 metri, ma anche professionista con un lavoro full time: in questa intervista racconta il lato meno visibile dell’atletica italiana.

Parliamo di:

• cosa significa allenarsi ad alto livello lavorando ogni giorno

• Nazionale, pressione e scelte di carriera

• fondo italiano: opportunità, limiti e verità scomode

• sacrifici, errori e ambizioni future

• il confine sottile tra correre per passione e correre per risultato

Un episodio autentico, diretto, pensato per runner, appassionati di atletica e chi vuole capire cosa c’è davvero dietro una carriera di endurance.

Run2 – Puntata N°2 / 2026

️ Ospite: Alberto Mondazzi

Run2U live è il format dedicato al mondo del running e dell’endurance, con interviste ai protagonisti dell’atletica italiana.

