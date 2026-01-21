Altri video
Cosa significa davvero correre forte oggi in Italia?
Allenarsi come un professionista, lavorare come tutti, convivere con aspettative, Nazionale e scelte difficili.
In Run2 – Puntata 2 del 2026 entriamo nella storia di Alberto Mondazzi, uno dei fondisti italiani più solidi e meno raccontati.
Non solo risultati, ma verità, dubbi e visione di chi corre ai massimi livelli senza smettere di vivere la realtà.
Alberto Mondazzi è dunque l’ospite della Puntata N°2 – 2026 di Run2.
Fondista azzurro, atleta da 28 minuti sui 10.000 metri, ma anche professionista con un lavoro full time: in questa intervista racconta il lato meno visibile dell’atletica italiana.
Parliamo di:
• cosa significa allenarsi ad alto livello lavorando ogni giorno
• Nazionale, pressione e scelte di carriera
• fondo italiano: opportunità, limiti e verità scomode
• sacrifici, errori e ambizioni future
• il confine sottile tra correre per passione e correre per risultato
Un episodio autentico, diretto, pensato per runner, appassionati di atletica e chi vuole capire cosa c’è davvero dietro una carriera di endurance.
Run2 – Puntata N°2 / 2026
️ Ospite: Alberto Mondazzi
Run2U live è il format dedicato al mondo del running e dell’endurance, con interviste ai protagonisti dell’atletica italiana.
