NASCAR, frattura ad una gamba per Brad Keselowski

Inizia male l’avvicinamento alla stagione 2026 della NASCAR Cup Series per Brad Keselowski. L’americano si è infatti fratturato una gamba in montagna durante una giornata sugli sci con la propria famiglia.

Poche le informazioni disponibili da RFK Racing, squadra di cui l’ex campione è pilota e co-proprietario. L’alfiere della Ford Mustang n.6 punta a tornare in forma per provare a vincere la prima Daytona 500 in carriera, evento previsto a metà febbraio.

Una nota recita: “Keselowski ha completato con successo un intervento chirurgico di routine e i medici si aspettano una rapida e completa guarigione. Il pilota si è fratturato una gamba mentre era in vacanza sugli sci”.

RFK Racing ha voluto esprimere anche un pensiero anche a Greg Biffle, scomparso in un terribile aereo incidente negli scorsi giorni con i propri cari. L’americano ha corso gran parte della carriera con l’attuale compagine diretta da Keseloski.