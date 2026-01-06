Pallavolo
Volley, Tommaso Ichino e Francesco Recine trascinano Milano: pass per gli ottavi di Challenge Cup
Milano ha sconfitto l’UGD Stip Stip nel ritorno dei sedicesimi di finale della Challenge Cup di volley maschile, la terza competizione europea per importanza. I meneghini non hanno avuto problemi a chiudere la pratica con un secco 3-0 (25-18; 25-19; 25-17) di fronte al proprio pubblico del Centro Pavesi (per l’occasione ci si è spostati dall’Allianz Cloud), replicando il risultato conseguito prima di Natale in casa della modestissima compagine macedone e qualificandosi così agli ottavi di finale.
Dopo aver perso contro Perugia nell’ultima giornata di Superlega, i ragazzi di coach Roberto Piazza hanno ritrovato il sorriso in ambito continentale, con vista sul match di domenica 11 gennaio (ore 18.00) contro Cisterna. I padroni di casa hanno operato gli strappi decisivi già in avvio dei tre set e hanno dettato legge in appena 67 minuti di gioco, senza rischiare contro la compagine guidata da coach Vanche Sanev e facendo la differenza con 9 muri e 6 ace di squadra.
L’avversaria del prossimo turno sarà la Stella Rossa di Belgrado: i serbi hanno regolato i croati del Mlados Zagabria per 3-2 e 3-0, sulla carta saranno un avversario ampiamente alla portata del sodalizio lombardo, che è indubbiamente tra le grandi favorite della vigilia per alzare al cielo il trofeo.
Prestazione di rilievo da parte dello schiacciatore Tommaso Ichino (13 punti, 2 muri), la stella Ferre Reggers ha giocato i primi due set (5 per l’opposto) proprio come il centrale Nemanja Masulovic (7), il palleggiatore Fernando Gil Kreling (2), il centrale Edoardo Caneschi (5) e il martello Francesco Recine (6). A qualificazione acquisita c’è stato spazio per Karen Masejedi (2), Veikka Lindqvist (7), Alessandro Benacchio (3) e Gabriele Di Martino (5). Tra le fila dello Stip Stip i migliori sono stati Mahdi Zadmard (13) e Stojan Iliev (6).