Medagliere Olimpiadi Milano Cortina 2026: i pronostici di OA Sport. Italia da record di podi?

Ci siamo! Le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 sembravano lontanissime quando furono assegnate all’Italia ormai 7 anni fa. Pochi giorni ancora e si accenderà il sacro braciere. I Giochi Invernali tornano nel Bel Paese a distanza di due decenni esatti dall’edizione di Torino.

Come da tradizione, OA Sport ha emesso i suoi pronostici della vigilia. Ne è scaturita un’Italia a ridosso delle prime 10 posizioni del medagliere, capace di migliorare sensibilmente il record totale di podi in una singola edizione (20 a Lillehammer 1994), ma con una netta discrepanza tra gli ori (che sarebbero comunque il doppio rispetto a quelli di Pechino 2022) e gli argenti/bronzi. Insomma, una spedizione competitiva su più fronti, profonda come mai in passato, ma forse non così vincente? Si tratta solo di un gioco…L’unico, incontestabile verdetto verrà emesso dal campo.

Se torniamo indietro alle Olimpiadi estive di Parigi 2024, OA Sport aveva pronosticato per l’Italia 12 ori, 18 argenti e 14 bronzi, con un ottavo posto nel medagliere finale. Non andammo distanti: il bottino reale fu di 12 ori, 13 argenti e 15 bronzi, con la nona piazza.

Il sogno dell’Italia, tutt’altro che semplice, sarebbe quello di tornare tra le prime 10 anche alle Olimpiadi Invernali, come non accade proprio da Torino 2006 e a differenze delle estive dove la presenza fissa in top10 si verifica ininterrottamente da Atlanta 1996. Per farlo, a seconda dei vari incastri con le altre nazioni, serviranno verosimilmente tra i 5 ed i 6 ori.

Ma quali sono i singoli podi pronosticati da OA Sport, gara per gara? Li troverete sul nuovo numero della rivista “Azzurra”, che potete leggere e sfogliare gratuitamente a questo link. Di seguito invece trovate il medagliere che ne è scaturito.

MEDAGLIERE OA SPORT MILANO CORTINA 2026