Olimpiadi Parigi 2024: il medagliere e i pronostici di OA Sport. Tutti i podi: Italia ottava

Le Olimpiadi di Parigi 2024 metteranno in palio 329 titoli, al netto di eventuali pari merito: le medaglie da assegnare saranno nel complesso 1041, dato che negli sport di combattimento, quali boxe, judo, taekwondo e lotta, verranno distribuiti due bronzi.

I pronostici della redazione di OA Sport pongono l’Italia all’ottavo posto del medagliere, con 44 podi complessivi, frutto di 12 ori, 18 argenti e 14 bronzi. A Tokyo 2020 la spedizione azzurra si piazzò al decimo posto con 40 podi, grazie a 10 ori, 10 argenti e 20 bronzi.

Se queste previsioni fossero confermate, rispetto alla scorsa edizione per l’Italia ci sarebbe un saldo positivo sia nel bilancio complessivo (+4), sia per quanto concerne ori (+2) ed argenti (+8), mentre si registrerebbe una flessione per quanto concerne il numero di bronzi (-6).

MEDAGLIE ITALIA OA SPORT PARIGI 2024

ORI (12)

Elena Micheli – Pentathlon moderno – Individuale femminile

Diana Bacosi – Tiro a volo – Skeet individuale femminile

Thomas Ceccon – Nuoto – 100 metri dorso maschili

Gregorio Paltrinieri – Nuoto di fondo – 10 km maschile

Italia – Ciclismo su pista – Inseguimento a squadre femminile

Alice Volpi – Scherma – Fioretto individuale femminile

Italia – Scherma – Fioretto a squadre femminile

Aziz Abbes Mouhiidine – Boxe – -92 kg maschili

Alice Bellandi – Judo – -78 kg femminili

Ruggero Tita / Caterina Banti – Vela – Nacra 17 misto

Vito Dell’Aquila – Taekwondo – -58 kg maschili

Antonella Palmisano – Atletica – 20 km marcia femminile

ARGENTI (18)

Giovanni De Gennaro – Canoa slalom – K1 maschile

Italia – Canottaggio – Quattro senza senior maschile

Stefano Oppo / Gabriel Soares – Canottaggio – Doppio pesi leggeri maschile

Danilo Dennis Sollazzo – Tiro a segno – Carabina 10 metri maschile

Simona Quadarella – Nuoto – 1500 metri stile libero femminili

Italia – Ciclismo su pista – Inseguimento a squadre maschile

Tommaso Marini – Scherma – Fioretto individuale maschile

Italia – Scherma – Spada a squadre femminile

Italia – Scherma – Spada a squadre maschile

Jannik Sinner – Tennis – Singolare maschile

Sara Errani / Jasmine Paolini – Tennis – Doppio femminile

Irma Testa – Boxe – -57 kg femminili

Sergio Massidda – Sollevamento pesi – -61 kg maschili

Italia – Volley – Torneo femminile

Gianmarco Tamberi – Atletica – Salto in alto maschile

Leonardo Fabbri – Atletica – Lancio del peso maschile

Italia – Atletica – Staffetta 4×100 metri maschile

Italia – Atletica – Staffetta di marcia mista

BRONZI (14)

Italia – Canottaggio – Quattro di coppia senior maschile

Jessica Rossi – Tiro a volo – Trap individuale femminile

Elisa Longo Borghini – Ciclismo su strada – Prova in linea femminile

Filippo Ganna – Ciclismo su strada – Cronometro individuale maschile

Arianna Errigo – Scherma – Fioretto individuale femminile

Italia – Scherma – Fioretto a squadre maschile

Assunta Scutto – Judo – -48 kg femminili

Manuel Lombardo – Judo – -73 kg maschili

Nicolò Renna – Vela – Windsurf uomini

Riccardo Pianosi – Vela – Kite uomini

Simone Alessio – Taekwondo – -80 kg maschili

Frank Chamizo – Lotta – -74 kg stile libero maschile

Italia – Ginnastica artistica – Concorso generale a squadre femminile

Sofia Raffaeli – Ginnastica ritmica – Concorso generale individuale femminile

MEDAGLIERE OA SPORT PARIGI 2024

# Paese O A B T. 1 USA 51 33 42 126 2 Cina 37 30 21 88 3 Francia 28 24 13 65 4 Giappone 20 18 14 52 5 Australia 13 16 22 51 6 Paesi Bassi 13 10 12 35 7 Regno Unito 12 24 24 60 8 Italia 12 18 14 44 9 Germania 10 11 14 35 10 Corea del Sud 8 8 7 23 11 Canada 7 5 7 19 12 Kenya 7 5 2 14 13 Nuova Zelanda 6 4 5 15 14 Svezia 5 3 4 12 15 Romania 5 3 2 10 16 Norvegia 5 2 5 12 17 Spagna 4 8 17 29 18 Ungheria 4 7 8 19 19 Danimarca 4 4 4 12 20 Georgia 4 1 6 11 21 Irlanda 4 1 4 9 22 Brasile 3 6 5 14 23 Polonia 3 5 6 14 24 Turchia 3 3 7 13 25 Cechia 3 2 4 9 26 Kazakistan 3 2 2 7 27 Uzbekistan 3 1 6 10 28 India 3 1 5 9 29 Grecia 3 1 0 4 29 Lituania 3 1 0 4 31 Iran 3 0 4 7 32 Belgio 2 3 5 10 33 Kirghizistan 2 2 1 5 34 Algeria 2 2 0 4 34 Slovenia 2 2 0 4 36 Azerbaigian 2 1 5 8 37 Egitto 2 1 2 5 37 Israele 2 1 2 5 39 Portogallo 2 1 0 3 40 Croazia 2 0 2 4 41 Ucraina 1 6 5 12 42 Etiopia 1 5 4 10 43 Cuba 1 5 3 9 44 Armenia 1 3 5 9 45 Bulgaria 1 2 2 5 45 Slovacchia 1 2 2 5 47 Argentina 1 2 0 3 48 Serbia 1 1 7 9 49 Cina Taipei 1 1 4 6 50 Indonesia 1 1 3 5 51 Marocco 1 1 0 2 52 Thailandia 1 0 4 5 53 Uganda 1 0 3 4 54 Bahrein 1 0 1 2 55 Bermuda 1 0 0 1 55 Costa d’Avorio 1 0 0 1 55 Dominica 1 0 0 1 55 Fiji 1 0 0 1 55 Mozambico 1 0 0 1 55 Qatar 1 0 0 1 55 Repubblica Dominicana 1 0 0 1 55 Singapore 1 0 0 1 63 Giamaica 0 6 5 11 64 Svizzera 0 6 4 10 65 Colombia 0 2 4 6 66 Ecuador 0 2 1 3 66 Hong Kong Cina 0 2 1 3 68 Messico 0 1 3 4 69 Austria 0 1 2 3 69 Mongolia 0 1 2 3 71 Giordania 0 1 1 2 71 Moldavia 0 1 1 2 71 San Marino 0 1 1 2 74 Capo Verde 0 1 0 1 74 Corea del Nord 0 1 0 1 74 Lettonia 0 1 0 1 74 Panama 0 1 0 1 74 Sudafrica 0 1 0 1 74 Trinidad & Tobago 0 1 0 1 80 Botswana 0 0 2 2 80 Filippine 0 0 2 2 82 AIN 0 0 1 1 82 Burkina Faso 0 0 1 1 82 Finlandia 0 0 1 1 82 Kosovo 0 0 1 1 82 Porto Rico 0 0 1 1 82 Santa Lucia 0 0 1 1 82 Tunisia 0 0 1 1 82 Zambia 0 0 1 1 # Totale 329 329 383 1041

TUTTI I PODI DI OA SPORT, OLIMPIADI PARIGI 2024

BEACH VOLLEY

Torneo maschile

1) Ahman/Hellvig (Svezia)

2) Mol/Sorum (Norvegia)

3) Boermans/De Groot (Paesi Bassi)

Torneo femminile

1) Ana Patricia/Duda (Brasile)

2) Nuss/Kloth (USA)

3) Humana-Paredes/Wilkerson (Canada)

BADMINTON

Singolare maschile

1) Viktor Axelsen (Danimarca)

2) Shi Yuqi (Cina)

3) Jonatan Christie (Indonesia)

Singolare femminile

1) An Se Young (Corea del Sud)

2) Chen Yufei (Cina)

3) Carolina Marín (Spagna)

Doppio maschile

1) Liang Weikeng / Wang Chang (Cina)

2) Kang Min Hyuk / Seo Seung Jae (Corea del Sud)

3) Kim Astrup / Anders Skaarup Rasmussen (Danimarca)

Doppio femminile

1) Chen Qingchen / Jia Yifan (Cina)

2) Liu Shengshu / Tan Ning (Cina)

3) Baek Ha Na / Lee So Hee (Corea del Sud)

Doppio misto

1) Zheng Siwei / Huang Yaqiong (Cina)

2) Feng Yanzhe / Huang Dongping (Cina)

3) Yuta Watanabe / Arisa Higashino (Giappone)

BREAK DANCE

B-Boys

1) Victor – Victor Montalvo (USA)

2) Phil Wizard – Philip Kim (Canada)

3) Shigekix – Shigeyuki Nakarai (Giappone)

B-Girls

1) Nicka – Dominika Banevič (Lituania)

2) Ayumi – Ayumi Fukushima (Giappone)

3) Syssy – Sya Dembélé (Francia)

CANOA VELOCITÀ

K1 1000 maschile

1) Fernando Pimenta (Portogallo)

2) Jakob Thordsen (Germania)

3) Ádám Varga (Ungheria)

K2 500 maschile

1) Ungheria

2) Portogallo

3) Spagna

K4 500 maschile

1) Germania

2) Ucraina

3) Ungheria

C1 1000 maschile

1) Martin Fuksa (Cechia)

2) Sebastian Brendel (Germania)

3) Cătălin Chirilă (Romania)

C2 500 maschile

1) Germania

2) Cina

3) Spagna

K1 500 femminile

1) Lisa Carrington (Nuova Zelanda)

2) Emma Jørgensen (Danimarca)

3) Tamara Csipes (Ungheria)

K2 500 femminile

1) Nuova Zelanda

2) Danimarca

3) Polonia

K4 500 femminile

1) Nuova Zelanda

2) Spagna

3) Polonia

C1 200 femminile

1) Lin Wenjun (Cina)

2) Yarisleidis Cirilo (Cuba)

3) Antía Jácome (Spagna)

C2 500 femminile

1) Canada

2) Cina

3) Spagna

CANOA SLALOM

K1 maschile

1) Jiří Prskavec (Cechia)

2) Giovanni De Gennaro (Italia)

3) Joseph Clarke (Regno Unito)

C1 maschile

1) Benjamin Savšek (Slovenia)

2) Nicolas Gestin (Francia)

3) Ryan Westley (Regno Unito)

Kayak cross maschile

1) Boris Neveu (Francia)

2) Martin Dougoud (Svizzera)

3) Joseph Clarke (Regno Unito)

K1 femminile

1) Jessica Fox (Australia)

2) Klaudia Zwolińska (Polonia)

3) Eliška Mintálová (Slovacchia)

C1 femminile

1) Jessica Fox (Australia)

2) Tereza Fišerová (Slovenia)

3) Kimberley Woods (Regno Unito)

Kayak cross femminile

1) Jessica Fox (Australia)

2) Alena Marx (Svizzera)

3) Noemie Fox (Australia)

CANOTTAGGIO

Singolo senior maschile

1) Thomas Mackintosh (Nuova Zelanda)

2) Oliver Zeidler (Germania)

3) Simon van Dorp (Paesi Bassi)

Due senza senior maschile

1) Croazia

2) Irlanda

3) Svizzera

Doppio senior maschile

1) Paesi Bassi

2) Francia

3) Irlanda

Quattro senza senior maschile

1) Regno Unito

2) Italia

3) USA

Quattro di coppia senior maschile

1) Paesi Bassi

2) Polonia

3) Italia

Otto senior maschile

1) Regno Unito

2) Paesi Bassi

3) Romania

Doppio pesi leggeri maschile

1) Irlanda

2) Italia

3) Svizzera

Singolo senior femminile

1) Emma Twigg (Nuova Zelanda)

2) Karolien Florijn (Paesi Bassi)

3) Tara Rigney (Australia)

Due senza senior femminile

1) Romania

2) Paesi Bassi

3) Australia

Doppio senior femminile

1) Lituania

2) Romania

3) Irlanda

Quattro senza senior femminile

1) Romania

2) Paesi Bassi

3) Regno Unito

Quattro di coppia senior femminile

1) Cina

2) Paesi Bassi

3) Regno Unito

Otto senior femminile

1) Romania

2) Australia

3) USA

Doppio pesi leggeri femminile

1) Regno Unito

2) Romania

3) Nuova Zelanda

EQUITAZIONE

Dressage individuale

1) Charlotte Fry (Regno Unito)

2) Nanna Merrald Rasmussen (Danimarca)

3) Frederic Wandres (Germania)

Dressage a squadre

1) Danimarca

2) Germania

3) Regno Unito

Completo individuale

1) Michael Jung (Germania)

2) Tim Price (Nuova Zelanda)

3) Yasmin Ingham (Regno Unito)

Completo a squadre

1) Germania

2) Regno Unito

3) Irlanda

Salto ostacoli individuale

1) Henrik von Eckermann (Svezia)

2) Ben Maher (Regno Unito)

3) Peder Fredricson (Svezia)

Salto ostacoli a squadre

1) Francia

2) Svezia

3) Regno Unito

PALLANUOTO

Torneo maschile

1) Spagna

2) Ungheria

3) Croazia

Torneo femminile

1) USA

2) Paesi Bassi

3) Spagna

PENTATHLON

Individuale femminile

1) Elena Micheli (Italia)

2) Michelle Gulyás (Ungheria)

3) Seungmin Seong (Corea del Sud)

Individuale maschile

1) Ahmed Elgendy (Egitto)

2) Joseph Choong (Regno Unito)

3) Jun Woongtae (Corea del Sud)

RUGBY A 7

Torneo maschile

1) Fiji

2) Nuova Zelanda

3) Australia

Torneo femminile

1) Nuova Zelanda

2) USA

3) Australia

TENNISTAVOLO

Singolare maschile

1) Fan Zhendong (Cina)

2) Wang Chuqin (Cina)

3) Tomokazu Harimoto (Giappone)

Singolare femminile

1) Sun Yingsha (Cina)

2) Chen Meng (Cina)

3) Doo Hoi Kem (Hong Kong Cina)

Doppio misto

1) Wang Chuqin / Sun Yingsha (Cina)

2) Tomokazu Harimoto / Hina Hayata (Giappone)

3) Lim Jong Hoon / Shin Yu Bin (Corea del Sud)

Squadre maschili

1) Cina

2) Giappone

3) Germania

Squadre femminili

1) Cina

2) Corea del Sud

3) Cina Taipei

TIRO A SEGNO

Carabina 10 metri maschile

1) Sandeep Singh (India)

2) Danilo Dennis Sollazzo (Italia)

3) Patrik Jany (Slovacchia)

Carabina 3 posizioni 50 metri maschile

1) Istvan Peni (Ungheria)

2) Liu Yukun (Cina)

3) Jon-Hermann Hegg (Norvegia)

Pistola 10 metri maschile

1) Robin Walter (Germania)

2) Yu Xie (Cina)

3) Sarabjot Singh (India)

Pistola automatica 25 metri maschile

1) Clement Bessaguet (Francia)

2) Li Yuehong (Cina)

3) Christian Reitz (Germania)

Carabina 10 metri femminile

1) Han Jiayu (Cina)

2) Nina Christen (Svizzera)

3) Seonaid McIntosh (Regno Unito)

Carabina 3 posizioni 50 metri femminile

1) Jenny Stene (Norvegia)

2) Sagen Maddalena (USA)

3) Han Jiayu (Cina)

Pistola 10 metri femminile

1) Jiang Ranxin (Cina)

2) Camille Jedrzejewski (Francia)

3) Manu Bhaker (India)

Pistola sportiva 25 metri femminile

1) Anna Korakaki (Grecia)

2) Doreen Vennekamp (Germania)

3) Zhao Nan (Cina)

Carabina 10 metri mista

1) Cina

2) USA

3) India

Pistola 10 metri mista

1) Cina

2) India

3) Serbia

TIRO A VOLO

Trap maschile

1) James Willett (Australia)

2) Alberto Fernandez (Spagna)

3) David Kostelecky (Repubblica Ceca)

Trap femminile

1) Zuzana Rehák-Štefečeková (Slovacchia)

2) Alessandra Perilli (San Marino)

3) Jessica Rossi (Italia)

Skeet maschile

1) Jesper Hansen (Danimarca)

2) Vincent Hancock (USA)

3) Azmy Mehelba (Egitto)

Skeet femminile

1) Diana Bacosi (Italia)

2) Danka Barteková (Slovacchia)

3) Dania Jo Vizzi (USA)

Skeet misto

1) USA

2) Cechia

3) Francia

TRIATHLON

Individuale maschile

1) Léo Bergere (Francia)

2) Hayden Wilde (Nuova Zelanda)

3) Alex Yee (Regno Unito)

Individuale femminile

1) Flora Duffy (Bermuda)

2) Cassandre Beaugrand (Francia)

3) Beth Potter (Regno Unito)

Staffetta mista

1) Francia

2) Regno Unito

3) Germania

NUOTO

50 stile libero uomini

1) Caeleb Dressel (USA)

2) Benjamin Proud (Regno Unito)

3) Cameron McEvoy (Australia)

50 stile libero donne

1) Sarah Sjoestroem (Svezia)

2) Kate Douglass (USA)

3) Kasia Wasick (Polonia)

100 stile libero uomini

1) David Popovici (Romania)

2) Zhanle Pan (Cina)

3) Kyle Chalmers (Australia)

100 stile libero donne

1) Mollie O’Callaghan (Australia)

2) Siobhan Haughey (Hong Kong Cina)

3) Marrit Steenbergen (Paesi Bassi)

200 stile libero uomini

1) David Popovici (Romania)

2) Lukas Maertens (Germania)

3) Matthew Richards (Regno Unito)

200 stile libero donne

1) Ariarne Titmus (Australia)

2) Mollie O’Callaghan (Australia)

3) Junxuan Yang (Cina)

400 stile libero uomini

1) Samuel Short (Australia)

2) Lukas Maertens (Germania)

3) Elijah Winnington (Australia)

400 stile libero donne

1) Ariarne Titmus (Australia)

2) Summer McIntosh (Canada)

3) Katie Ledecky (USA)

800 stile libero uomini

1) Daniel Wiffen (Irlanda)

2) Elijah Winnington (Australia)

3) Lukas Maertens (Germania)

800 stile libero donne

1) Katie Ledecky (USA)

2) Ariarne Titmus (Australia)

3) Lani Pallister (Australia)

1500 stile libero uomini

1) Daniel Wiffen (Irlanda)

2) Robert Finke (USA)

3) Manuel Short (Australia)

1500 stile libero donne

1) Katie Ledecky (USA)

2) Simona Quadarella (Italia)

3) Lani Pallister (Australia)

100 dorso uomini

1) Thomas Ceccon (Italia)

2) Ryan Murphy (USA)

3) Jiayu Xu (Cina)

100 dorso donne

1) Regan Smith (USA)

2) Kaylee McKeown (Australia)

3) Katharine Berkoff (USA)

200 dorso uomini

1) Ryan Murphy (USA)

2) Hubert Kos (Ungheria)

3) Hugo Gonzalez (Spagna)

200 dorso donne

1) Kaylee McKeown (Australia)

2) Regan Smith (USA)

3) Claire Curzan (USA)

100 rana uomini

1) Haiyang Qin (Cina)

2) Adam Peaty (Regno Unito)

3) Nic Fink (USA)

100 rana donne

1) Qianting Tang (Cina)

2) Ruta Meilutyte (Lituania)

3) Lilly King (USA)

200 rana uomini

1) Haiyan Qin (Cina)

2) Leon Marchand (Francia)

3) Matthew Fellon (USA)

200 rana donne

1) Kate Douglass (USA)

2) Tatjana Schoenmaker (Sudafrica)

3) Tes Schouten (Paesi Bassi)

100 farfalla uomini

1) Caeleb Dressel (USA)

2) Maxime Grousset (Francia)

3) Noè Ponti (Svizzera)

100 farfalla donne

1) Gretchen Walsh (USA)

2) Torri Huske (USA)

3) Yufei Zhang (Cina)

200 farfalla uomini

1) Leon Marchand (Francia)

2) Kristof Milak (Ungheria)

3) Tomoru Honda (Giappone)

200 farfalla donne

1) Summer McIntosh (Canada)

2) Regan Smith (USA)

3) Yufei Zhang (Cina)

200 misti uomini

1) Leon Marchand (Francia)

2) Carson Foster (USA)

3) Shun Wang (Cina)

200 misti donne

1) Kaylee McKeown (Australia)

2) Kate Douglass (USA)

3) Summer McIntosh (Canada)

400 misti uomini

1) Leon Marchand (Francia)

2) Carson Foster (USA)

3) Lewis Clareburt (Nuova Zelanda)

400 misti donne

1) Summer McIntosh (Canada)

2) Kaylee McKeown (Australia)

3) Katie Grimes (USA)

4×100 stile libero uomini

1) USA

2) Australia

3) Regno Unito

4×100 stile libero donne

1) Australia

2) USA

3) Cina

4×200 stile libero uomini

1) Regno Unito

2) USA

3) Australia

4×200 stile libero donne

1) Australia

2) USA

3) Cina

4×100 misti uomini

1) Cina

2) USA

3) Australia

4×100 misti donne

1) USA

2) Australia

3) Cina

4×100 misti mista

1) USA

2) Cina

3) Australia

NUOTO DI FONDO

10 km uomini

1) Gregorio Paltrinieri (Italia)

2) Florian Wellbrock (Germania)

3) Kristof Rasovszky (Ungheria)

10 km donne

1) Leonie Beck (Germania)

2) Sharon van Rouwendaal (Paesi Bassi)

3) Ana Marcela Cunha (Brasile)

NUOTO ARTISTICO

Duo

1) Wang Liuyi/Wang Qianyi (Cina)

2) Moe Higa/Mashiro Yasunaga (Giappone)

3) Anna-Maria Alexandri/Eirini-Marina Alexandri (Austria)

Squadra

1) Cina

2) Giappone

3) Spagna

SURF

Shortboard maschile

1) John John Florece (USA)

2) Filipe Toledo (Brasile)

3) Jack Robinson (Australia)

Shortboard femminile

1) Caitlin Simmers (USA)

2) Molly Picklum (Australia)

3) Caroline Marks (USA)

CICLISMO SU STRADA

Prova in linea uomini

1) Mathieu van der Poel (Paesi Bassi)

2) Wout van Aert (Belgio)

3) Mads Pedersen (Danimarca)

Prova in linea donne

1) Lorena Wiebes (Paesi Bassi)

2) Lotte Kopecky (Belgio)

3) Elisa Longo Borghini (Italia)

Prova a cronometro uomini

1) Remco Evenepoel (Belgio)

2) Joshua Tarling (Regno Unito)

3) Filippo Ganna (Italia)

Prova a cronometro donne

1) Chloe Dygert (USA)

2) Ellen van Dijk (Paesi Bassi)

3) Grace Brown (Australia)

CICLISMO SU PISTA

Inseguimento a squadre uomini

1) Danimarca

2) Italia

3) Regno Unito

Inseguimento a squadre donne

1) Italia

2) Regno Unito

3) Nuova Zelanda

Omnium uomini

1) Benjamin Thomas (Francia)

2) Ethan Hayter (Regno Unito)

3) Aaron Gate (Nuova Zelanda)

Omnium donne

1) Jennifer Valente (USA)

2) Lotte Kopecky (Belgio)

3) Amalie Dideriksen (Danimarca)

Madison uomini

1) Donovan Grondin – Benjamin Thomas (Francia)

2) Ethan Hayter – Oliver Wood (Regno Unito)

3) Roger Kluge – Theo Reinhardt (Germania)

Madison donne

1) Neah Evans – Elinor Barker (Regno Unito)

2) Victoire Berteau – Clara Copponi (Francia)

3) Georgia Baker – Alexandra Manly (Australia)

Velocità individuale uomini

1) Harrie Lavreysen (Paesi Bassi)

2) Nicholas Paul (Trinidad & Tobago)

3) Mateusz Rudyk (Polonia)

Velocità individuale donne

1) Mathilde Gros (Francia)

2) Emma Finucane (Regno Unito)

3) Lea Friedrich (Germania)

Keirin uomini

1) Harrie Lavreysen (Paesi Bassi)

2) Matthew Richardson (Australia)

3) Kevin Quintero (Colombia)

Keirin donne

1) Lea Friedrich (Germania)

2) Ellesse Andrews (Nuova Zelanda)

3) Emma Finucane (Australia)

Velocità a squadre uomini

1) Paesi Bassi

2) Australia

3) Francia

Velocità a squadre donne

1) Germania

2) Regno Unito

3) Cina

BMX RACING

Race uomini

1) Joris Daudet (Francia)

2) Arthur Pilard (Francia)

3) Niek Kimmann (Paesi Bassi)

Race donne

1) Alise Willoughby (USA)

2) Zoé Claessens (Svizzera)

3) Laura Smulders (Paesi Bassi)

BMX FREESTYLE

Park uomini

1) Kieran Reilly (Regno Unito)

2) Anthony Jeanjean (Francia)

3) Logan Martin (Australia)

Park donne

1) Hannah Roberts (USA)

2) Nikita Ducarroz (Svizzera)

3) Sun Sibei (Cina)

MOUNTAIN BIKE

Cross-country uomini

1) Tom Pidcock (Regno Unito)

2) Nino Schurter (Svizzera)

3) Sam Gaze (Nuova Zelanda)

Cross-country donne

1) Pauline Ferrand-Prevot (Francia)

2) Puck Pieterse (Paesi Bassi)

3) Loana Lecomte (Francia)

HOCKEY PRATO

Torneo maschile

1) Paesi Bassi

2) Germania

3) Belgio

Torneo femminile

1) Paesi Bassi

2) Argentina

3) Germania

SCHERMA

Fioretto individuale femminile

1) Alice Volpi (Italia)

2) Lee Kiefer (USA)

3) Arianna Errigo (Italia)

Fioretto a squadre femminile

1) Italia

2) Francia

3) USA

Fioretto individuale maschile

1) Enzo Lefort (Francia)

2) Tommaso Marini (Italia)

3) Nick Itkin (USA)

Fioretto a squadre maschile

1) USA

2) Francia

3) Italia

Spada individuale femminile

1) Marie Florance Candassamy (Francia)

2) Man Wai Vivian Kong (Hong Kong Cina)

3) Sun Yiwen (Cina)

Spada a squadre femminile

1) Francia

2) Italia

3) Cina

Spada individuale maschile

1) Gergely Siklosi (Ungheria)

2) Koki Kano (Giappone)

3) Romain Cannone (Francia)

Spada a squadre maschile

1) Francia

2) Italia

3) Ungheria

Sciabola individuale femminile

1) Lucia Martin-Portugues (Spagna)

2) Olga Kharlan (Ucraina)

3) Sara Balzer (Francia)

Sciabola a squadre femminile

1) Francia

2) Ucraina

3) Ungheria

Sciabola individuale maschile

1) Sandro Bazadze (Georgia)

2) Oh Sanguk (Corea del Sud)

3) Aron Szilagyi (Ungheria)

Sciabola a squadre maschile

1) Corea del Sud

2) Ungheria

3) Francia

TUFFI

Trampolino 3 metri individuale femminile

1) Chen Yiwen (Cina)

2) Chang Yani (Cina)

3) Maddison Keeney (Australia)

Trampolino 3 metri sincro femminile

1) Cina

2) Australia

3) Regno Unito

Piattaforma 10 metri individuale femminile

1) Quan Hongchan (Cina)

2) Chen Yuxi (Cina)

3) Andrea Spendolini-Siriex (Regno Unito)

Piattaforma 10 metri sincro femminile

1) Cina

2) Corea del Nord

3) Regno Unito

Trampolino 3 metri individuale maschile

1) Wang Zongyuan (Cina)

2) Xie Siyi (Cina)

3) Osmar Olvera (Messico)

Trampolino 3 metri sincro maschile

1) Cina

2) Regno Unito

3) Messico

Piattaforma 10 metri individuale maschile

1) Yang Hao (Cina)

2) Cao Yuan (Cina)

3) Cassiel Rousseau (Australia)

Piattaforma 10 metri sincro maschile

1) Cina

2) Regno Unito

3) Ucraina

TENNIS

Singolare maschile

1 Carlos Alcaraz (Spagna)

2 Jannik Sinner (Italia)

3 Casper Ruud (Norvegia)

Singolare femminile

1 Iga Swiatek (Polonia)

2 Coco Gauff (USA)

3 Elena Rybakina (Kazakistan)

Doppio maschile

1 Ebden/Peers (Australia)

2 Gonzalez/Molteni (Argentina)

3 Mektic/Pavic (Croazia)

Doppio femminile

1 Krejcikova/Siniakova (Cechia)

2 Errani/Paolini (Italia)

3 Gauff/Pegula (USA)

Doppio misto

1 Polonia

2 Cechia

3 Germania

BOXE

-51 kg maschili

1 Saken Bibossinov (Kazakistan)

2 Hasanboy Dusmantov (Uzbekistan)

3 Roscoe Hill (USA)

3 Patrick Chinyemba (Zambia)

-57 kg maschili

1 Abdumalik Khalokov (Uzbekistan)

2 Jahmal Harvey (USA)

3 Javier Ibanez Diaz (Bulgaria)

3 Sadel Horta (Cuba)

-63,5 kg maschili

1 Ait Beka Jugurtha (Algeria)

2 Sofiane Oumiha (Francia)

3 Ruslan Abdullaev (Uzbekistan)

4 Chu-en Lai (Cina Taipei)

-71 kg maschili

1 Aslambek Shymbergenov (Kazakistan)

2 Zeyad Ishaish (Giordania)

3 Marco Verde (Messico)

3 Asadkhuja Muydinkhujaev (Uzbekistan)

-80 kg maschili

1 Arlen Lopez (Cuba)

2 Nurbek Oralbay (Kazakistan)

3 Hussein Ishaish (Giordania)

3 Loren Alfonso (Azerbaijan)

-92 kg maschili

1 Aziz Abbes Mouhiidine (Italia)

2 Julio César La Cruz (Cuba)

3 Emmanuel Reyes (Spagna)

3 Loren Alfonso (Azerbaigian)

+92 kg maschili

1 Bakhodir Jalolov (Uzbekistan)

2 Kamshybek Kunkabayev (Kazakistan)

3 Ayoub Ghadfa (Spagna)

3 Mahammad Abdulayev (Azerbaigian)

-50 kg femminili

1 Nikhat Zareen (India)

2 Roumaysa Boualam (Algeria)

3 Ingrit Valencia (Colombia)

3 Buse Naz Cakiroglu (Turchia)

-54 kg femminili

1 Hsiao-wen Huang (Cina Taipei)

2 Widad Bertal (Marocco)

3 Yeni Arias (Colombia)

3 Jutamas Jitpong (Thailandia)

-57 kg femminili

1 Karina Ibragimova (Kazakistan)

2 Irma Testa (Italia)

3 Svetlana Staneva (Bulgaria)

3 Yu-ting Len (Cina Taipei)

-60 kg femminili

1 Beatriz Ferreira (Brasile)

2 Khelif Hadjila (Algeria)

3 Shih-yi Wu (Cina Taipei)

3 Kellie Harrington (Irlanda)

-66 kg femminili

1 Busenaz Surmeneli (Turchia)

2 Ivanusa Moreira (Capo Verde)

3 Navbakhor Khamidova (Uzbekistan)

3 Janjaem Suwannapheng (Thailandia)

-75 kg femminili

1 Rady Gramane (Mozambico)

2 Atheyna Bylon (Panama)

3 Tammara Thibeault (Canada)

3 Lovlina Borgohain (India)

BASKET

Torneo maschile

1 USA

2 Francia

3 Canada

Torneo femminile

1 USA

2 Australia

3 Belgio

BASKET 3×3

Torneo maschile

1 Serbia

2 Lettonia

3 USA

Torneo femminile

1 USA

2 Canada

3 Francia

GOLF

Stroke Play maschile

1 Scottie Scheffler (USA)

2 Ludvig Aberg (Svezia)

3 Xander Schauffele (USA)

Stroke Play femminile

1 Nelly Korda (USA)

2 Lilia Vu (USA)

3 Hannah Green (Australia)

JUDO

-48 kg donne

1) Natsumi Tsunoda (Giappone)

2) Baasankhuu Bavuudorj (Mongolia)

3) Assunta Scutto (Italia)

3) Shirine Boukli (Francia)

-52 kg donne

1) Uta Abe (Giappone)

2) Amandine Buchard (Francia)

3) Distria Krasniqi (Kosovo)

3) Diyora Keldiyorova (Uzbekistan)

-57 kg donne

1) Christa Deguchi (Canada)

2) Mimi Huh (Corea del Sud)

3) Sarah Cysique (Francia)

3) Haruka Funakubo (Giappone)

-63 kg donne

1) Clarisse Agbegnenou (Francia)

2) Miku Takaichi (Giappone)

3) Joanne Van Lieshout (Paesi Bassi)

3) Catherine Beauchemin-Pinard (Canada)

-70 kg donne

1) Barbara Matic (Croazia)

2) Marie Eve Gahie (Francia)

3) Saki Niizoe (Giappone)

3) Miriam Butkereit (Germania)

-78 kg donne

1) Alice Bellandi (Italia)

2) Rika Takayama (Giappone)

3) Anna-Maria Wagner (Germania)

3) Inbar Lanir (Israele)

+78 kg donne

1) Romane Dicko (Francia)

2) Akira Sone (Giappone)

3) Kayra Ozdemir (Turchia)

3) Raz Hershko (Israele)

-60 kg uomini

1) Ryuju Nagayama (Giappone)

2) Yang Yung Wei (Cina Taipei)

3) Luka Mkheidze (Francia)

3) Giorgi Sardalashvili (Georgia)

-66 kg uomini

1) Hifumi Abe (Giappone)

2) Baul An (Corea del Sud)

3) Denis Vieru (Moldavia)

3) Vazha Margvelashvili (Georgia)

-73 kg uomini

1) Hidayat Heydarov (Azerbaigian)

2) Soichi Hashimoto (Giappone)

3) Manuel Lombardo (Italia)

3) Lasha Shavdatuashvili (Georgia)

-81 kg uomini

1) Tato Grigalashvili (Georgia)

2) Takanori Nagase (Giappone)

3) Matthias Casse (Belgio)

3) Sharofiddin Boltaboev (Uzbekistan)

-90 kg uomini

1) Lasha Bekauri (Georgia)

2) Sanshiro Murao (Giappone)

3) Erlan Sherov (Kirghizistan)

3) Mihael Zgank (Turchia)

-100 kg uomini

1) Aaron Wolf (Giappone)

2) Ilia Sulamanidze (Georgia)

3) Zelym Kotsoiev (Azerbaigian)

3) Nikoloz Sherazadishvili (Spagna)

+100 kg uomini

1) Teddy Riner (Francia)

2) Tatsuru Saito (Giappone)

3) Lukas Krpalek (Cechia)

3) Kim Minjong (Corea del Sud)

Team Event

1) Giappone

2) Francia

3) Paesi Bassi

3) Georgia

SOLLEVAMENTO PESI

-61 kg uomini

1) Fabin Li (Cina)

2) Sergio Massidda (Italia)

3) Hampton Miller Morris (USA)

-73 kg uomini

1) Zhiyong Shi (Cina)

2) Rizki Juniasyah (Indonesia)

3) Weeraphon Wichuma (Thailandia)

-89 kg uomini

1) Karlos May Nasar (Bulgaria)

2) Yeison Lopez Lopez (Colombia)

3) Javadi Mirmostafa (Iran)

-102 kg uomini

1) Liu Huanhua (Cina)

2) Garik Karapetyan (Armenia)

3) Yauheni Tsikhantsou (AIN)

+102 kg uomini

1) Lasha Talakhadze (Georgia)

2) Varazdat Lalayan (Armenia)

3) Gor Tigran Minasyan (Bahrein)

-49 kg donne

1) Zhihui Hou (Cina)

2) Mihaela-Valentina Cambei (Romania)

3) Jourdan Elizabeth Delacruz (USA)

-59 kg donne

1) Shifang Luo (Cina)

2) Kamila Konotop (Ucraina)

3) Maude Charron (Canada)

-71 kg donne

1) Olivia Lynn Reeves (USA)

2) Angie Palacios Dajomes (Ecuador)

3) Vanessa Sarno (Filippine)

-81 kg donne

1) Sara Samir Ahmed (Egitto)

2) Solfrid Eila Koanda (Norvegia)

3) Neisi Dajomes Barrera (Ecuador)

+81 kg donne

1) Li Wenwen (Cina)

2) Park Hyejeong (Corea del Sud)

3) Duangaksorn Chaidee (Thailandia)

TIRO CON L’ARCO

Individuale uomini

1) Lee Woo Seok (Corea del Sud)

2) Baptiste Addis (Francia)

3) Mete Gazoz (Turchia)

Individuale donne

1) Xiaolei Yang (Cina)

2) Lim Sihyeon (Corea del Sud)

3) Casey Kaufhold (USA)

Prova a squadre uomini

1) Corea del Sud

2) Francia

3) USA

Prova a squadre donne

1) Corea del Sud

2) Cina

3) Germania

Prova a coppie miste

1) Corea del Sud

2) Francia

3) Giappone

VELA

Nacra 17 misto

1) Tita/Banti (Italia)

2) Gimson/Burnet (Regno Unito)

3) Jarudd/Jonsson (Svezia)

470 misto

1) Lecointre/Mion (Francia)

2) Xammar/Brugman (Spagna)

3) Okada/Yoshioka (Giappone)

Windsurf uomini

1) Luuc Van Opzeeland (Paesi Bassi)

2) Nicolas Goyard (Francia)

3) Nicolò Renna (Italia)

Windsurf donne

1) Emma Wilson (Regno Unito)

2) Sharon Kantor (Israele)

3) Mina Mobekk (Norvegia)

Kite uomini

1) Maximilian Maeder (Singapore)

2) Axel Mazella (Francia)

3) Riccardo Pianosi (Italia)

Kite donne

1) Lauriane Nolot (Francia)

2) Eleanor Aldridge (Regno Unito)

3) Daniela Moroz (USA)

Singolo ILCA 7 uomini

1) Michael Beckett (Regno Unito)

2) Matthew Wearn (Australia)

3) Philipp Buhl (Germania)

Singolo ILCA 6 donne

1) Marit Bouwmeester (Paesi Bassi)

2) Mara Stransky (Australia)

3) Maud Jayet (Svizzera)

Doppio 49er uomini

1) Trittel/Botin (Spagna)

2) Fischer/Pequin (Francia)

3) Lambriex/Van de Werken (Paesi Bassi)

Doppio 49erFX donne

1) Van Aanholt/Duetz (Paesi Bassi)

2) Bobeck/Netzler (Svezia)

3) Maenhaut/Geurts (Belgio)

TAEKWONDO

-58 kg uomini

1) Vito Dell’Aquila (Italia)

2) Tae-joon Park (Corea del Sud)

3) Adrian Vicente (Spagna)

3) Mohamed Khalil Jendoubi (Tunisia)

-68 kg uomini

1) Ulugbek Rashitov (Uzbekistan)

2) Bradly Sinden (Regno Unito)

3) Hakan Recber (Turchia)

3) Javier Perez Polo (Spagna)

-80 kg uomini

1) Geon-woo Seo (Corea del Sud)

2) Seif Eissa (Egitto)

3) Carl Nickolas (USA)

3) Simone Alessio (Italia)

+80 kg uomini

1) Cheick Cissé (Costa d’Avorio)

2) Carlos Sansores (Messico)

3) Caden Cunningham (Regno Unito)

3) Richard Ordemann (Norvegia)

-49 kg donne

1) Panipak Wongpattanakit (Thailandia)

2) Merve Dincel Kavurat (Turchia)

3) Adriana Cerezo (Spagna)

3) Guo Qing (Cina)

-57 kg donne

1) Kim Yu-jin (Corea del Sud)

2) Zongshi Luo (Cina)

3) Jade Jones (Regno Unito)

3) Hatice Ilgun (Turchia)

-67 kg donne

1) Magda Wiet Henin (Francia)

2) Aleksandra Perisic (Serbia)

3) Sarah Chaari (Belgio)

3) Viviana Marton (Ungheria)

+67 kg donne

1) Althea Laurin (Francia)

2) Nafia Kus (Turchia)

3) Lee Da-Bin (Corea del Sud)

3) Rebecca McGowan (Regno Unito)

LOTTA

-57 kg stile libero

1) Rei Higuchi (Giappone)

2) Arsen Harutyunyan (Armenia)

3) Stevan Micic (Serbia)

3) Spencer Lee (USA)

-65 kg stile libero

1) Rahman Amouzad (Iran)

2) Iszmail Muszukajev (Ungheria)

3) Sebastian Rivera (Porto Rico)

3) Vazgen Tevanyan (Armenia)

-74 kg stile libero

1) Kyle Dake (USA)

2) Tajmuraz Salkazanov (Slovacchia)

3) Daichi Takatani (Giappone)

3) Frank Chamizo (Italia)

-86 kg stile libero

1) David Taylor (USA)

2) Dauren Kurugliev (Grecia)

3) Hassan Yazdani (Iran)

3) Myles Amine (San Marino)

-97 kg stile libero

1) Akhmed Tazhudinov (Bahrain)

2) Kyle Snyder (USA)

3) Magomedkhan Magomedov (Azerbaigian)

3) Givi Matcharashvili (Georgia)

-125 kg stile libero

1) Amir Zare (Iran)

2) Mason Parris (USA)

3) Geno Petriashvili (Georgia)

3) Taha Akgul (Turchia)

-50 kg donne

1) Yui Susaki (Giappone)

2) Feng Ziqi (Cina)

3) Sarah Hildebrandt (USA)

3) Dolgorjavyn Otgonjargal (Mongolia)

-53 kg donne

1) Akari Fujinami (Giappone)

2) Lucia Yepez (Ecuador)

3) Antim Panghal (India)

3) Dominique Parrish (USA)

-57 kg donne

1) Tsugumi Sakurai (Giappone)

2) Anastasia Nichita (Moldavia)

3) Helen Maroulis (USA)

3) Anhelina Lysak (Polonia)

-62 kg donne

1) Sakura Motoki (Giappone)

2) Aisuluu Tynybekova (Kirghizistan)

3) Grace Bullen (Norvegia)

3) Iryna Koliadenko (Ucraina)

-68 kg donne

1) Buse Tosun (Turchia)

2) Koumba Larroque (Francia)

3) Amit Elor (USA)

3) Enkhsaikhan Delgermaa (Mongolia)

-76 kg donne

1) Yuka Kagami (Giappone)

2) Aiperi Medet Kyzy (Kirghizistan)

3) Adeline Gray (USA)

3) Tatiana Renteria (Colombia)

-60 kg greco-romana

1) Zholaman Sharshenbekov (Kirghizistan)

2) Cao Liguo (Cina)

3) Kenichiro Fumita (Giappone)

3) Mehdi Mohsennejad (Iran)

-67 kg greco-romana

1) Hasrat Jafarov (Azerbaigian)

2) Luis Orta (Cuba)

3) Slavik Galstyan (Armenia)

3) Mate Nemes (Serbia)

-77 kg greco-romana

1) Akzhol Makhmudov (Kirghizistan)

2) Sanan Suleymanov (Azerbaigian)

3) Nao Kusaka (Giappone)

3) Malkhas Amoyan (Armenia)

-87 kg greco-romana

1) David Losonczi (Ungheria)

2) Ali Cengiz (Turchia)

3) Nursultan Tursynov (Kazakistan)

3) Zhan Beleniuk (Ucraina)

-97 kg greco-romana

1) Artur Aleksanyan (Armenia)

2) Gabriel Rosillo (Cuba)

3) Mohammad Saravi (Iran)

3) Rustam Assakalov (Uzbekistan)

-130 kg greco-romana

1) Amin Mirzazadeh (Iran)

2) Mijain Lopez (Cuba)

3) Meng Lingzhe (Cina)

3) Abdellatif Mohamed (Egitto)

GINNASTICA ARTISTICA

Concorso generale a squadre uomini

1) Giappone

2) Cina

3) Regno Unito

Concorso generale individuale uomini

1) Daiki Hashimoto (Giappone)

2) Sun Wei (Cina)

3) Illia Kovtun (Ucraina)

Corpo libero uomini

1) Artem Dolgopyat (Israele)

2) Luke Whitehouse (Regno Unito)

3) Kazuki Minami (Giappone)

Cavallo con maniglie

1) Rhys McClenaghan (Irlanda)

2) Max Whitloch (Regno Unito)

3) Harutyun Merdinyan (Armenia)

Anelli

1) Eleftherios Petrounias (Grecia)

2) Liu Yang (Cina)

3) You Hao (Cina)

Volteggio uomini

1) Jake Jarman (Regno Unito)

2) Igor Radivilov (Ucraina)

3) Artur Davtyan (Armenia)

Parallele pari

1) Zou Jingyuan (Cina)

2) Illia Kovtun (Ucraina)

3) Lukas Dauser (Germania)

Sbarra

1) Daiki Hashimoto (Giappone)

2) Su Weide (Cina)

3) Illia Kovtun (Ucraina)

Concorso generale a squadre donne

1) USA

2) Brasile

3) Italia

Concorso generale individuale donne

1) Simone Biles (USA)

2) Rebeca Andrade (Brasile)

3) Sunisa Lee (USA)

Volteggio donne

1) Simone Biles (USA)

2) Rebeca Andrade (Brasile)

3) Yeo Seo-jeong (Corea del Sud)

Parallele asimmetriche

1) Kaylia Nemour (Algeria)

2) Qiu Qiyuan (Cina)

3) Huang Zhuofan (Cina)

Trave

1) Simone Biles (USA)

2) Zhou Yaqin (Cina)

3) Rebeca Andrade (Brasile)

Corpo libero donne

1) Simone Biles (USA)

2) Rebeca Andrade (Brasile)

3) Jade Carey (USA)

GINNASTICA RITMICA

Concorso generale a squadre

1) Israele

2) Bulgaria

3) Spagna

Concorso generale individuale

1) Darja Varfolomeev (Germania)

2) Stiliana Nikolova (Bulgaria)

3) Sofia Raffaeli (Italia)

TRAMPOLINO ELASTICO

Individuale maschile

1) Wang Zisai (Cina)

2) Yan Langyu (Cina)

3) Ryusei Nishioka (Giappone)

Individuale femminile

1) Bryony Page (Regno Unito)

2) Jessica Stevens (USA)

3) Zhu Xueying (Cina)

VOLLEY

Torneo maschile

1) Francia

2) Polonia

3) Brasile

Torneo femminile

1) Turchia

2) Italia

3) Serbia

SKATEBOARD

Park uomini

1) Gavin Bottger (USA)

2) Tate Carew (USA)

3) Luigi Cini (Brasile)

Park donne

1) Hinano Kusaki (Giappone)

2) Kokona Hiraki (Giappone)

3) Minna Stess (USA)

Street uomini

1) Sora Shirai (Giappone)

2) Yuto Horigome (Giappone)

3) Nyjah Huston (USA)

Street donne

1) Rayssa Leal (Brasile)

2) Yumeka Oda (Giappone)

3) Aori Nishimura (Giappone)

ARRAMPICATA SPORTIVA

Boulder & Lead uomini

1) Tomoa Narasaki (Giappone)

2) Jakob Schubert (Austria)

3) Adam Ondra (Cechia)

Boulder & Lead donne

1) Janja Garnbret (Slovenia)

2) Ai Mori (Giappone)

3) Jessica Pilz (Austria)

Speed uomini

1) Veddriq Leonardo (Indonesia)

2) Long Jinbao (Cina)

3) Kiromal Katibin (Indonesia)

Speed donne

1) Aleksandra Miroslaw (Polonia)

2) Aleksandra Kalucka (Polonia)

3) Desak Made Rita Kusuma Dewi (Indonesia)

ATLETICA

100 metri uomini

1) Noah Lyles (USA)

2) Oblique Seville (Giamaica)

3) Kishane Thompson (Giamaica)

200 metri uomini

1) Noah Lyles (USA)

2) Erriyon Knighton (USA)

3) Letsile Tebogo (Botswana)

400 metri uomini

1) Quincy Hall (USA)

2) Matthew Hudson-Smith (Regno Unito)

3) Christopher Morales-Williams (Canada)

800 metri uomini

1) Emmanuel Wanyonyi (Kenya)

2) Marco Arop (Canada)

3) Wyclife Kinyamal (Kenya)

1500 metri uomini

1) Jakob Ingebrigtsen (Norvegia)

2) Timothy Cheruiyot (Kenya)

3) Josh Kerr (Regno Unito)

5000 metri uomini

1) Jakob Ingebrigtsen (Norvegia)

2) Yomif Kejelcha (Etiopia)

3) Joshua Cheptegei (Uganda)

10000 metri uomini

1) Joshua Cheptegei (Uganda)

2) Yomif Kejelcha (Etiopia)

3) Selemon Barega (Etiopia)

110 ostacoli

1) Grant Holloway (USA)

2) Freddie Crittenden (USA)

3) Daniel Roberts (USA)

400 ostacoli uomini

1) Karsten Warholm (Norvegia)

2) Alison Dos Santos (Brasile)

3) Rai Benjamin (USA)

3000 siepi uomini

1) Soufiane El Bakkali (Marocco)

2) Lamecha Girma (Etiopia)

3) Samuel Firewu (Etiopia)

Salto in alto uomini

1) Mutaz Essa Barshim (Qatar)

2) Gianmarco Tamberi (Italia)

3) JuVaughn Harrison (USA)

Salto in lungo uomini

1) Miltiadis Tentoglou (Grecia)

2) Carey McLeod (Giamaica)

3) Wayne Pinnock (Giamaica)

Salto con l’asta uomini

1) Armand Duplantis (Svezia)

2) Christopher Nilsen (USA)

3) Ernest Obiena (Filippine)

Salto triplo uomini

1) Pedro Pichardo (Portogallo)

2) Jordan Diaz (Spagna)

3) Hugues Zango (Burkina Faso)

Getto del peso uomini

1) Ryan Crouser (USA)

2) Leonardo Fabbri (Italia)

3) Joe Kovacs (USA)

Lancio del disco uomini

1) Mykolas Alekna (Lituania)

2) Kristjan Ceh (Slovenia)

3) Daniel Stahl (Svezia)

Lancio del martello uomini

1) Ethan Katzberg (Canada)

2) Bence Halasz (Ungheria)

3) Wojciech Nowicki (Polonia)

Tiro del giavellotto uomini

1) Neeraj Chopra (India)

2) Max Dehning (Germania)

3) Jakub Vadlejch (Cechia)

Decathlon

1) Damian Warner (Canada)

2) Leo Neugebauer (Germania)

3) Makenson Gletty (Francia)

Maratona uomini

1) Timothy Kiplagat (Kenya)

2) Benson Kipruto (Kenya)

3) Victor Kiplangat (Uganda)

20 km marcia uomini

1) Perseus Karlstroem (Svezia)

2) Koki Ikeda (Giappone)

3) Alvaro Martin (Spagna)

4×100 uomini

1) USA

2) Italia

3) Giamaica

4×400 uomini

1) USA

2) Regno Unito

3) Botswana

100 metri donne

1) Sha’Carri Richardson (USA)

2) Shericka Jackson (Giamaica)

3) Julien Alfred (Santa Lucia)

200 metri donne

1) Gabrielle Thomas (USA)

2) Shericka Jackson (Giamaica)

3) Sha’Carri Richardson (USA)

400 metri donne

1) Marileidy Paulino (Repubblica Dominicana)

2) Natalia Kaczmarek (Polonia)

3) Kendall Ellis (USA)

800 metri donne

1) Mary Moraa (Kenya)

2) Keely Hodgkinson (Regno Unito)

3) Nia Akins (USA)

1500 metri donne

1) Faith Kipyegon (Kenya)

2) Gudaf Tsegay (Etiopia)

3) Diribe Welteji (Etiopia)

5000 metri donne

1) Faith Kipyegon (Kenya)

2) Beatrice Chebet (Kenya)

3) Sifan Hassan (Paesi Bassi)

10000 metri donne

1) Gudaf Tsegay (Etiopia)

2) Beatrice Chebet (Kenya)

3) Margaret Kipkemboi (Kenya)

100 ostacoli

1) Masai Russell (USA)

2) Ackera Nugent (Giamaica)

3) Alaysha Johnson (USA)

400 ostacoli donne

1) Sydney McLaughlin (USA)

2) Femke Bol (Paesi Bassi)

3) Rushell Clayton (Giamaica)

3000 siepi donne

1) Beatricec Chepkoech (Kenya)

2) Faith Cherotich (Kenya)

3) Peruth Chemutai (Uganda)

Salto in alto donne

1) Yaroslava Mahuchikh (Ucraina)

2) Nicola Olyslagers (Australia)

3) Angela Topic (Serbia)

Salto in lungo donne

1) Malaika Mihambo (Germania)

2) Tara Davis-Woodhall (USA)

3) Ivana Spanovic (Serbia)

Salto con l’asta donne

1) Katie Moon (USA)

2) Molly Caudery (Regno Unito)

3) Wilma Murto (Finlandia)

Salto triplo donne

1) Thea Lafond (Dominica)

2) Ana Peleteiro (Spagna)

3) Leyanis Perez Hernandez (Cuba)

Getto del peso donne

1) Chase Jackson (USA)

2) Sarah Mitton (Canada)

3) Gong Lijiao (Cina)

Lancio del martello donne

1) Camryn Rogers (Canada)

2) DeAnna Price (USA)

3) Janee’ Kassanavoid (USA)

Lancio del disco donne

1) Valarie Allman (USA)

2) Feng Bin (Cina)

3) Yaimé Perez (Cuba)

Tiro del giavellotto donne

1) Haruka Kitaguchi (Giappone)

2) Flor Ruiz (Colombia)

3) Adriana Vilagos (Serbia)

Eptathlon

1) Nafissatou Thiam (Belgio)

2) Anna Hall (USA)

3) Anouk Vetter (Paesi Bassi)

Maratona donne

1) Peres Jepchirchir (Kenya)

2) Sutume Kebede (Etiopia)

3) Tigst Assefa (Etiopia)

20 km marcia donne

1) Antonella Palmisano (Italia)

2) Maria Perez (Spagna)

3) Zhenxia Ma (Cina)

4×100 donne

1) USA

2) Giamaica

3) Regno Unito

4×400 donne

1) Paesi Bassi

2) USA

3) Giamaica

Staffetta mista di marcia

1) Giappone

2) Italia

3) Spagna

4×400 mista

1) USA

2) Regno Unito

3) Paesi Bassi

CALCIO

Torneo maschile

1) Argentina

2) Spagna

3) Francia

Torneo femminile

1) Francia

2) Spagna

3) Brasile

PALLAMANO

Torneo maschile

1) Francia

2) Danimarca

3) Svezia

Torneo femminile

1) Norvegia

2) Francia

3) Danimarca