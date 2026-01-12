Max Biaggi punge la Ducati: “Aprilia è l’unico costruttore italiano in MotoGP”

La Ducati ha dominato in lungo in largo la stagione appena conclusa in MotoGP, conquistando il Mondiale costruttori e la classifica piloti grazie a Marc Marquez. Il team italiano è pronto a riconfermarsi nel 2026 ma la competitività degli avversari cresce sempre di più. Su tutti, l’Aprilia sembra aver messo il fiato sul collo alla scuderia di Borgo Panigale, grazie alle prestazioni di Marco Bezzecchi.

In Ducati però resta aperto il dibattito sui due piloti impegnati nella stagione 2025 e sui risultati contrastanti da questi ottenuti. Su questo tema si è espresso anche Max Biaggi, Ambassador di Aprilia e due volte campione del mondo in SBK. Il romano ha così commentato il dualismo interno del team campione del mondo: “I segnali sono pochi e quelli che ci sono sono confusi. E quando si chiede un chiarimento, Ducati rimane in silenzio, mentre Bagnaia si esprime con un linguaggio difficile da capire. È complicato anche per noi del paddock”.

Su una possibile rottura tra Bagnaia e la Ducati ha proseguito: “Non ci scommetterei. Le case costruttrici cercano sempre di promuovere giovani piloti per garantire continuità”. Pecco ha un contratto con la squadra ufficiale, quindi è difficile immaginarlo in un team satellite. Ma un altro costruttore potrebbe farsi avanti…”.

L’ex pilota ha poi voluto pungere direttamente il team di Borgo Panigale: “Sono ambasciatore Aprilia da quasi dieci anni. E’ un grande privilegio per me essere associato a questa Casa, che è onestamente l’unica italiana in questo paddock, perché sappiamo che Ducati è tedesca essendo di proprietà di Audi… Siamo molto orgogliosi di questo, il Gruppo Piaggio ha fatto un lavoro straordinario”.