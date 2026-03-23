MotoGP, Max Biaggi: “Aprilia dominante nelle prime due gare. Non ho visto il solito Marquez”

Marco Bezzecchi 56, Jorge Martin 45, Pedro Acosta 42. Le prime due tappe del Mondiale MotoGP 2026 sono andate in archivio con un bilancio trionfale per l’Aprilia, che ha effettuato un evidente salto di qualità prestazionale diventando addirittura il punto di riferimento sui tracciati di Buriram e Goiania. Per trovare la prima Ducati in classifica generale bisogna scendere fino ai 37 punti di Fabio Di Giannantonio, mentre il campione in carica Marc Marquez è solo quinto con 34 punti.

“In classifica primo e secondo nel Mondiale, mai successo, dunque io spero che sia una grandissima stagione. Domenica si corre in Texas, io sarò lì. Spero di vedere Bezzecchi e Martin veramente motivati per tutta la stagione perché l’Aprilia c’è e quest’anno si lotta fino alla fine per il titolo“, il commento dell’ex pilota romano Max Biaggi ai microfoni di Sky Sport sulla fantastica partenza della casa di Noale nel 2026.

“Mi è sembrata una Ducati in difesa ed un’Aprilia dominante. Se poteva sembrare strano dirlo in Thailandia, questa adesso è la certezza che la RS-GP ormai è una moto che può vincere in qualsiasi pista. Non ho visto però Marc Marquez fare il Marc Marquez. Ho visto un Di Giannantonio in formissima e siamo contenti, perché comunque è un italiano, però non ho visto il solito Marc“, dichiara l’ambasciatore dell’Aprilia.

Sulle prospettive in vista del prossimo round in Texas, su una delle piste più favorevoli del calendario per Marquez: “Non so cosa aspettarmi, ma Austin ci dirà qualcosa perché comunque lui lì ha vinto tante volte ed è ancora più forte, ma non so quanta differenza potrà fare quest’anno. È tutto da vedere. Poi si torna in Europa, e dall’Europa saranno più chiare le carte in tavola almeno fino ai primi aggiornamenti, quando ci saranno le nuove omologazioni aerodinamiche e magari cambierà ancora qualcosa“.