MotoGP: intervento riuscito per Aldeguer, ma c’è incertezza sui tempi di recupero

Adesso è tempo di riposare per Fermin Aldeguer. Il pilota è stato sottoposto quest’oggi ad un intervento chirurgico, conseguenza della frattura della dialisi del femore rimediata durante una sessione di allenamento. L’operazione, perfettamente riuscita così come comunicato dal Team Gresini, permetterà allo spagnolo di osservare il congruo periodo di riposo e la successiva riabilitazione.

Non si hanno particolari indicazioni circa i tempi di recupero, anche se l’entità dell’infortunio non dovrebbe consentire periodi particolarmente brevi. Ad oggi è infatti molto difficile che il centauro possa prendere parte ai test di Sepang, pianificati dal 3 al 5 febbraio.

Discorso speculare per l’inizio del Motomondiale 2026, quest’anno al via dalla Thailandia, precisamente da Buriram, il 1 marzo. Attualmente, anche su questa tempistica sembra esserci massimo riserbo da parte dello staff.

Ricordiamo che Fermin Aldeguer ha terminato la scorsa stagione all’ottavo posto nella classifica piloti, collezionando complessivamente sette podi, tre nelle gare lunghe e tre nelle Sprint.