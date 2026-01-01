Quando si svolgeranno i Test di MotoGP 2026? Tutte le date e i giorni prima del Mondiale

Saranno tre le sessioni di test che la MotoGP sosterrà nel 2026 prima dell’inizio del Mondiale, programmato in Thailandia dal 27 febbraio al 1° marzo. Si terranno tutti in Asia e in due differenti autodromi, compreso quello che ospiterà il debutto del campionato iridato.

Si comincerà dal 29 al 31 gennaio a Sepang, dove andrà in scena il cosiddetto shake down, al quale potranno partecipare solo i piloti titolari delle Case in Fascia D (dunque Yamaha). Le altre aziende avranno modo di girare esclusivamente con i collaudatori.

La pista malese sarà palcoscenico anche della prima sessione vera e propria, programmata dal 3 al 5 febbraio. Sarà un appuntamento cruciale per conoscere le nuove moto. A seguire riunioni, valutazioni ed eventuali aggiustamenti prima dell’ultimo test, in calendario a Buriram il 21 e 22 febbraio, nel medesimo contesto in cui, pochi giorni dopo, si sveleranno le carte si farà sul serio con il Gran Premio di Thailandia.

MOTOGP, CALENDARIO TEST 2026

A) 29, 30 e 31 gennaio, Sepang (Shakedown)

B) 3, 4 e 5 febbraio, Sepang

C) 21 e 22 febbraio, Buriram