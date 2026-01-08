MotoGP, Fermin Aldeguer si frattura il femore in allenamento e sarà operato

Inizia nel peggiore dei modi il 2026 per Fermin Aldeguer. Il rookie dell’anno per la stagione 2025 della MotoGP, infatti, ha subito un serio infortunio nel corso di un allenamento in pista. Una due-giorni di lavoro in pista che era stata organizzata da Marc Marquez sul tracciato di Guadalssuar (ovviamente non con le moto ufficiali) che vedeva in pista anche il fratello Alex e, come detto, il pilota murciano (che, invece, era in azione con una Yamaha R6).

Fermin Aldeguer è stato protagonista di una brutta caduta che si è subito capito avesse portato anche conseguenze fisiche per lo spagnolo. Dopo essere stato trasportato all’ospedale in ambulanza è stato sottoposto ai controlli del caso che hanno messo in mostra una situazione delicata. Il team Gresini, per il quale corre Fermin Aldeguer, ha rilasciato un comunicato per spiegare quanto avvenuto al proprio pilota: “Fermin Aldeguer ha subito una frattura alla diafisi del femore sinistro e sarà operato domani (venerdì ndr) a Barcellona. Maggiori informazioni arriveranno a breve”.

Una pessima notizia per il pilota classe 2005 che, come rivela Motorsport.com, a breve sarà trasferito all’Hospital Universitari Dexeus, del Gruppo Quirónsalud, a Barcellona, dove sarà operato già nelle prossime ore, per non perdere tempo in vista della nuova stagione. Sicuramente per lo spagnolo si tratta del peggior inizio di annata possibile. L’infortunio è serio, ovviamente, ma poteva andare decisamente peggio. La speranza, sua e del team, è di poter essere presente comunque al via della stagione.

Si tratterà, ad ogni modo, di una vera e propria corsa contro il tempo. I test pre-stagionali di Sepang scatteranno, infatti, il 3 febbraio per concludersi il 5, quindi si passerà a Buriram il 21 e 22 febbraio, prima del via ufficiale del Mondiale di MotoGP 2026. Ce la farà Fermin Aldeguer?