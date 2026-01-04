Matteo Arnaldi entra in tabellone a Brisbane senza giocare l’ultimo turno di qualificazione. Forfait di Fonseca

Arriva una notizia importante dall’Australia. Matteo Arnaldi è infatti entrato ufficialmente nel tabellone principale dell’ATP 250 di Brisbane, Torneo che precede il primo Grande Slam della stagione: gli Australian Open. L’ingresso dell’azzurro è stato determinato dal forfait di Joao Fonseca, fuori per un fastidio di natura fisica.

Ma cosa è successo nello specifico? Teoricamente il tennista italiano avrebbe dovuto disputare l’ultimo turno di qualificazione, vedendosela contro il padrone di casa Rinky Hijikata. Il brasiliano invece aveva in programma ai sedicesimi una sfida contro lo statunitense Reilly Opelka, salvo poi essere sostituito dal già qualificato Dane Sweeny dopo aver accusato un problema alla parte bassa della schiena.

Una volta ufficializzato l’out di Fonseca, a causa anche di un piccolo fastidio alla caviglia Arnaldi ha deciso di non disputare il suo incontro già certo di qualificarsi per il tabellone principale, dove affronterà il tedesco Daniel Altmaier.

La sfida tra l’azzurro e il teutonico è prevista nella notte tra il 4 ed il 5 gennaio, non prima delle ore 2:00. In un eventuale passaggio del turno il nativo di Sanremo incontrerebbe uno tra Opelka e Sweeny.