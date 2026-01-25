Clàssica Comunitat Valenciana 2026: volata vincente di Dylan Groenewegen. Quinto Lonardi

42ma edizione per la Clàssica Comunitat Valenciana – Gran Premi València, una delle corse che apre la stagione del ciclismo europeo. Arrivo pianeggiante e dunque volata di gruppo per decidere il successo: ad imporsi è il neerlandese Dylan Groenewegen che si impone subito alla prima corsa in maglia Unibet Rose Rockets.

Da segnalare che i ventagli hanno cambiato le carte in tavola, andando a creare un drappello di una quindicina di uomini al comando che si è andato a giocare la vittoria. A sfruttare la situazione il 32enne neerlandese che si è imposto agguantando il trionfo numero 78 della carriera.

Alle spalle di Groenewegen troviamo l’altro favorito odierno, il transalpino Paul Magnier (Soudal Quick-Step), mentre a completare il podio Emilien Jeannière (TotalEnergies).

Positiva la prova in casa Italia: ottimo quinto posto per Giovanni Lonardi (Team Polti VisitMalta), nono è Dario Igor Belletta (Team Polti VisitMalta), decimo Alberto Bruttomesso (Bahrain – Victorious).