Marcell Jacobs ha vissuto un 2025 molto deludente a livello agonistico, con diversi problemi fisici e soprattutto la doppia eliminazione in semifinale tra gara individuale e staffetta ai Campionati Mondiali di Tokyo. Lo sprinter lombardo ha archiviato con amarezza una delle stagioni più difficili della sua carriera, non escludendo addirittura l’ipotesi del ritiro e rendendosi protagonista di una polemica a mezzo stampa con la FIDAL.

Il Campione Olimpico del 2021 ha comunque dichiarato che, se ritroverà la scintilla, andrà avanti come minimo fino ai Giochi di Los Angeles 2028 e quindi la prossima annata potrebbe diventare quella della rinascita in vista dei prestigiosi obiettivi che si stagliano all’orizzonte (Mondiali 2027 e Olimpiadi 2028). Nel 2026 l’appuntamento clou è rappresentato dagli Europei di Birmingham (3-9 agosto), in cui Jacobs andrà a caccia della tripletta sui 100 metri.

Il 31enne bresciano ha vinto infatti la gara regina sia a Monaco di Baviera 2022 che a Roma 2024, dimostrandosi il velocista più forte del Vecchio Continente quando ha potuto gareggiare senza grandi problematiche fisiche. L’azzurro, se dovesse ritrovare la condizione dei giorni migliori, sarebbe ancora uno dei favoriti per l’oro sul rettilineo in ambito europeo e garantirebbe un boost fondamentale anche alla staffetta.

La 4×100 italiana, trascinata da un’ottima versione di Jacobs, ha saputo infatti conquistare un prezioso argento ai Mondiali di Budapest 2023 (dietro a Team USA) e dominare la finale degli Europei a Roma nel 2024. Il sogno sarebbe quello di difendere il titolo continentale a casa dei britannici, ma per sperare nell’impresa bisognerà ricostruire la staffetta quasi da zero dopo i tanti infortuni di quest’anno.