Luciano Darderi sfiderà al 2° turno degli Australian Open uno dei giocatori più in forma del circuito

Nel percorso di Luciano Darderi agli Australian Open 2026 si profilerà un incontro con una vecchia conoscenza. Dopo aver sconfitto al primo turno il cileno Cristian Garin, nonostante evidenti problemi di stomaco, l’italo-argentino affronterà Sebastian Baez. Il 25enne di Buenos Aires ha iniziato il 2026 in modo promettente, collezionando vittorie importanti e dimostrando un rendimento sul cemento superiore a quello delle stagioni passate.

Baez si è messo in luce in queste prime settimane del nuovo anno, battendo due top-10, Taylor Fritz e Ben Shelton, rispettivamente alla United Cup e ad Auckland, dove ha raggiunto la finale del torneo neozelandese prima di arrendersi al ceco Jakub Mensik.

Darderi dovrà prestare particolare attenzione: anche lui ha consolidato sicurezza e personalità su superfici rapide come quella australiana. Certo, il bilancio dei precedenti potrebbe pesare: l’argentino conduce 4-2 negli scontri diretti, e nell’unico confronto sull’hard-court si era imposto nettamente agli US Open 2024.

Ogni match, però, ha una storia a sé, e sarà importante valutare se i problemi di salute emersi nella sfida odierna influenzeranno le sue prestazioni future.

PRECEDENTI DARDERI-BAEZ (2-4)

14‑Jul‑2025 Bastad Clay QF (6)Darderi d. (4)Sebastian Baez [ARG] 6-0 6-2

26‑Aug‑2024 US Open Hard R128 (21)Sebastian Baez [ARG] d. Darderi 6-4 6-7(3) 6-0 7-6(4)

15‑Jul‑2024 Hamburg Clay QF (3)Sebastian Baez [ARG] d. (7)Darderi 2-6 6-4 6-4

12‑Feb‑2024 Buenos Aires Clay R16 (5)Sebastian Baez [ARG] d. (SE)Darderi 6-4 7-5

5‑Feb‑2024 Cordoba Clay SF (Q)Darderi d. (2)Sebastian Baez [ARG] 6-1 3-6 6-3

6‑Feb‑2023 Cordoba Clay R16 (4)Sebastian Baez [ARG] d. (Q)Darderi 6-3 6-4