Rally
Luciano Benavides vince tra le moto ad Hail. Daniel Sanders torna in vetta alla classifica della Dakar
Un affare di famiglia. Nel 2024 Kevin Benavides pose la firma nella tappa della Dakar che aveva come destinazione Hail. Quest’oggi è spettato a Luciano, in sella alla sulla KTM nei 414 km di speciale della quinta frazione della Maratona nel deserto.
Una tappa che è stata la chiusura del cerchio di quella di ieri, accomunata nel format speciale, ovvero una “Marathon” rifugio. Ieri i concorrenti non hanno raggiunto il tradizionale bivacco, né incontrato i loro team di assistenza e meccanici. Hanno dormito in modo spartano (con tende, sacchi a pelo, materassi e razioni militari) e hanno dovuto occuparsi personalmente della parte meccanica del proprio mezzo. E oggi si sono rimessi in marcia verso Hail.
Benavides, in tutto questo, è stato il migliore concludendo col tempo di 04h 05′ 16”, a precedere di 3’51” il cileno Ignacio “Nacho” Cornejo (Hero) e di 5’50” l’australiano Daniel Sanders (KTM), campione in carica. A completare la top-10 troviamo il sudafricano Bradley Cox (Sherco) a 7’22”, lo spagnolo Tosha Schareina (Honda) a 9’13”, l’americano Ricky Brabec (Honda) a 9’16”, il francese Neels Theric (Kove) a 9’17”, lo statunitense Mason Klein (Hoto Factory Racing) a 12’55”, il polacco Konrad Dabrowski (Duust Rally Team) a 13’57” e l’altro americano Preston Campbell (Honda) a 14’27”.
Più attardati Skyler Howes, Adrien Van Beveren e soprattutto Edgar Canet (frenato da un problema tecnico alla ruota posteriore) e ormai fuori dai giochi per la vittoria finale. Nella classifica generale Sanders è tornato al comando col tempo di 20h 58′ 10” davanti a Schareina (+1’59”) e a Brabec (+2’02”). Benavides è quarto a 5’55” e Cornejo quinto a 18’38”.