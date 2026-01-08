Dakar 2026 oggi: orari 8 gennaio, differita tv, percorso, streaming

Dopo una giornata molto lunga e impegnativa, seguita da una nottata trascorsa nel bivacco intermedio della Marathon, si riparte stamattina con la quinta tappa della Dakar 2026. La stage odierna prevede un percorso differenziato tra moto e auto, che affronteranno rispettivamente 356 e 371 chilometri competitivi oltre ad un breve trasferimento con arrivo a Hail (in Arabia Saudita).

La prova speciale di oggi è più breve e mediamente più veloce rispetto alla prima parte della Marathon, ma alcune sezioni hanno tanti cambi di direzione che renderanno complessa la navigazione soprattutto per chi dovrà aprire la strada. Riflettori puntati sul nuovo leader della generale Henk Lategan tra le auto, mentre nelle moto c’è ancora grande equilibrio con i primi tre della classifica racchiusi in 1’24”.

L’edizione 2026 della Dakar viene trasmessa in tv su Sky Sport, che propone una sintesi quotidiana di ogni tappa sul canale Sky Sport Arena alle 23.00. Le migliori immagini del rally raid più importante al mondo sono visibili anche in streaming su discovery+, Sky Go, NOW e sui canali ufficiali YouTube e Facebook di Rally Dakar.

PROGRAMMA QUINTA TAPPA DAKAR 2026

Giovedì 8 gennaio

Ore 5.30 partenza moto

Ore 6.00 partenza auto

Ore 7.23 partenza camion

PROGRAMMA DAKAR 2026: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Tv: sintesi su Sky Sport Arena alle ore 23.00.

Streaming: sintesi quotidiana su discovery+, SkyGO, NOW, canali ufficiali YouTube e Facebook di Rally Dakar.