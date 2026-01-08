Dakar 2026, Mitch Guthrie sfrutta una penalità di Nani Roma e fa sua la quinta frazione

Con un finale emozionante Mitch Guthrie si è aggiudicato la quinta frazione della Dakar 2026 per quanto riguarda le auto. Oggi era in programma la ripartenza dal bivacco dopo la notte trascorsa nel deserto con arrivo ad Hail. Uno stage di 427 chilometri complessivi, 56 di trasferimento e ben 371 di prove speciali.

Nello stage odierno è successo di tutto con lo statunitense Mitch Guthrie (Ford Racing) che ha messo le mani sul successo con il tempo complessivo di 3 ore, 54 minuti e 46 secondi, precedendo per 1:06 lo spagnolo Nani Roma (Ford Racing) che, in teoria, aveva vinto la frazione ma, dopo aver tagliato il traguardo, ha subito una penalizzazione di 1:10 che lo ha retrocesso in seconda posizione. Terza posizione per il ceco Martin Prokop (Orlen Jipocar Team) a 2:14 dalla vetta, quarta per il brasiliano Lucas Moraes (The Dacia Sandriders) a 3:38, mentre in quinta troviamo lo svedese Mattias Ekstroem (Ford Racing) a 5:21. Sesta posizione per lo spagnolo Carlos Sainz Sr. (Ford Racing) a 5:23, a sua volta penalizzato di un minuto al termine della frazione odierna.

In settima posizione si classifica il portoghese Joao Ferreira (Toyota Gazoo Racing) a 6:07, quindi ottavo il francese Simon Vitse (MD Rallye Sport) a 6:15. Nona posizione per il sudafricano Guy Botterill (Toyota Gazoo Racing) a 7:03, quindi completa la top10 lo statunitense Seth Quintero (Toyota Gazoo Racing) a 9:08, che precede il francese Sebastien Loeb (The Dacia Sandriders) a 10:41. Non va oltre la 15a posizione il qatariota Nasser Al-Attiyah (The Dacia Sandriders) che chiude a 12:05 dopo una penalizzazione di 2 minuti. Alle sue spalle il sudafricano Henk Lategan (Toyota Gazoo Racing) che fa addirittura peggio e lascia sul terreno 12:43.

Proprio Henk Lategan, però, mantiene la vetta della classifica generale con un margine di vantaggio di 3:17 su Nasser Al-Attiyah, quindi terza posizione per Mattias Ekstroem a 5:38. In quarta posizione troviamo Nani Roma a 6:59, mentre in quinta si trova Carlos Sainz Sr. a 8:33 davanti a Mitch Guthrie a 16:23.