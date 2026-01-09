Lorenzo Musetti sorpassa Auger-Aliassime nel ranking ATP! Top5 ad un passo: le proiezioni a Hong Kong

Lorenzo Musetti ha staccato il pass per la prima semifinale del suo 2026. Superando Chak Lam Coleman Wong con un doppio 6-4 nei quarti dell’ATP 250 di Hong Kong, l’azzurro ha compiuto un passo rilevante non solo all’interno del torneo asiatico. Il successo, infatti, produce effetti immediati anche sulla classifica mondiale.

Grazie a questa vittoria, Musetti ha operato il sorpasso ai danni del canadese Felix Auger-Aliassime. Complice quanto sta accadendo in United Cup, il tennista di Montreal ha perso i 200 punti conquistati nell’edizione 2025 della competizione a squadre. L’affermazione odierna ha così proiettato il toscano al numero 6 del ranking ATP con 4040 punti, contro i 3990 del canadese.

RANKING ATP AGGIORNATO

Venerdì 9 gennaio 2025

1 Carlos Alcaraz 22 ESP 12050

2 Jannik Sinner 24 ITA 11500

3 Alexander Zverev 28 GER 5105

4 Novak Djoković 38 SRB 4780

5 Alex de Minaur 26 AUS 4080

6 Lorenzo Musetti 23 ITA 4040

7 Félix Auger-Aliassime 25 CAN 3990

8 Ben Shelton 23 USA 3960

9 Taylor Fritz 28 USA 3840

10 Jack Draper 24 GBR 2990

E ora? Lo scenario si fa decisamente interessante. Musetti, infatti, potrebbe ingaggiare una vera e propria corsa con l’australiano Alex de Minaur in ottica top-5. Qualora quest’ultimo dovesse cedere oggi al polacco Hubert Hurkacz nella sfida tra Australia e Polonia di United Cup, l’azzurro avrebbe l’opportunità di scavalcarlo raggiungendo la finale dell’ATP 250 di Hong Kong.

In quel caso, Musetti salirebbe a quota 4105 punti, superando i 4080 dell’australiano. Attenzione, però, all’eventualità di una perfetta parità. Se Lorenzo centrasse l’accesso all’atto conclusivo e de Minaur riuscisse comunque a battere Hurkacz, entrambi si ritroverebbero appaiati a 4105 punti.

Cosa accadrebbe in questa circostanza? A dirimerla interviene il regolamento ATP, nello specifico la Regola 9.03, comma E, subcomma 1: “Quando due giocatori hanno lo stesso numero totale di punti, la posizione più alta viene assegnata a chi ha ottenuto il maggior bottino negli Slam, nei Masters 1000 Mandatory (escluso Montecarlo, n.d.r.) e nelle Nitto ATP Finals“.

Tradotto in termini pratici, de Minaur può contare su 200 punti raccolti alle Finals di Torino, 1050 negli Slam e 1000 nei Masters 1000. Musetti, invece, vanta 1310 punti nei Major e 1100 nei Masters 1000. Numeri che, in caso di parità, premierebbero il classe 2002 italiano, destinato così a precedere l’australiano in graduatoria.