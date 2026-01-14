Lorenzo Musetti e il tabù Australian Open da sfatare: unico Slam dove non ha mai raggiunto gli ottavi

Il nuovo anno è iniziato nel migliore dei modi con il raggiungimento di un nuovo storico traguardo, l’ingresso nei primi cinque del mondo. I grandi campioni però non conoscono pause, è necessario continuare a pigiare il piede sull’acceleratore per arrivare sempre più in alto. Nel mirino di Lorenzo Musetti c’è ora un tabù da sfatare: gli Australian Open.

Il torneo di Melbourne rappresenta infatti l’unico Slam nel quale il toscano non ha mai raggiunto gli ottavi di finale: nelle tre partecipazioni al primo Major stagionale il miglior risultato ottenuto è rappresentato dai sedicesimi dello scorso anno, match perso contro Ben Shelton.

La finale raggiunta la settimana scorsa ad Hong Kong ha consentito al carrarino di ottenere il best ranking della propria ancor giovane carriera e di ribadire il certosino lavoro svolto per operare il giusto cambio di passo su una superficie in passato mai troppo amica. Un risultato di prestigio regalerebbe ulteriore fiducia e costituirebbe il viatico ideale in vista di quella che sarà poi la cospicua mole di punti da difendere sulla terra battuta.

Nel 2023 Musetti, dopo aver rimontato uno svantaggio di due set, cede al quinto contro il sudafricano Lloyd Harris che s’impone 6-4 6-1 6-7 2-6 7-6. Nel 2024 il toscano supera il primo turno battendo Benjamin Bonzi in quattro set per poi arrendersi al nuovo ostacolo francese Luca Van Assche: il transalpino s’impone 6-3 3-6 6-7 6-3 6-0.

La scorsa edizione registra un passo in avanti ulteriore: il carrarino vince il combattuto derby di primo turno contro il connazionale Matteo Arnaldi e sfoggia una prova maiuscola nel secondo turno contro l’insidioso canadese Denis Shapovalov. Finisce per rivelarsi fatale l’incrocio dei sedicesimi di finale perso in quattro set con lo statunitense Ben Shelton, poi semifinalista del torneo.