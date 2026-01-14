Jannik Sinner: “Sono determinato a cambiare il mio modo di giocare per diventare più forte”

Jannik Sinner si presenta ai nastri di partenza degli Australian Open con l’intento di confermarsi campione per la terza volta consecutiva. Non sarà un compito semplice, soprattutto considerando le ambizioni dello spagnolo Carlos Alcaraz.

L’iberico, infatti, mira a detronizzare Jannik per completare il Career Grand Slam, ovvero la vittoria di tutti e quattro i tornei del Grande Slam almeno una volta nella propria carriera, sebbene non nello stesso anno. Un’eventualità che, considerando i 23 anni di Carlitos, risulterebbe straordinaria. A questo punto, non resta che attendere gli sviluppi futuri.

Alle 04:30 italiane di domani si svolgerà il sorteggio che determinerà il percorso dei tennisti presenti in questo Major. Sinner e Alcaraz saranno posizionati ai lati opposti del tabellone, in qualità di n.2 e n.1 del seeding. Sarà interessante osservare il loro cammino. Jannik è consapevole che, per mantenere un livello elevato, dovrà continuare a lavorare sul proprio tennis, anche a rischio di incorrere in alcune sconfitte, poiché l’obiettivo è diventare un giocatore più completo.

“Sono determinato a modificare il mio stile, anche se ciò comporta la perdita di alcune partite nel breve termine. Sono consapevole che per diventare un giocatore migliore devo risultare più imprevedibile e variare maggiormente il ritmo con palle corte, rovesci tagliati e approcci a rete“, ha dichiarato Jannik (fonte: sito ufficiale degli Australian Open).