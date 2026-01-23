LIVE Virtus Bologna-Stella Rossa, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: è già l’ultima spiaggia per la post-season?

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale del match fra Virtus Bologna e Stella Rossa di Belgrado, valido come ventiquattresimo turno di regular season di Eurolega. La partita, che si giocherà fra le mura amiche delle V-Nere della Virtus Arena, potrebbe rappresentare un’ultima speranza per i felsinei per cercare di rientrare nel gruppo play-in.

Questa sera, a 48 ore di distanza dal match di mercoledì sera perso contro il fortissimo Fenerbache, Bologna scenderà in campo per il secondo impegno settimanale in Eurolega. Gli uomini di Ivanovic hanno lottato alla pari contro il sestetto turco uscendo sconfitti di solo cinque punti (80-85). Monumentale ancora una volta Carsen Edwards, autore di 35 punti e vicinissimo al suo career-high in Eurolega (36). Oltre a lui buone le prove offensive di Derrick Alston Jr. e Matt Morgan che chiudono entrambi con 14 punti. Bene anche gli azzurri Saliou Niang (6 punti e 7 rimbalzi) e Alessandro Pajola (4 punti e 5 assist) che hanno dato il loro contributo.

Per continuare a sognare la qualificazione alle post-season serve adesso una vittoria contro la Stella Rossa. La Virtus, al momento undicesima in classifica a parimerito con Milano con 11 vittorie e 12 sconfitte, sarebbe la prima delle escluse dal play in. I serbi sono una posizione sopra gli emiliani, grazie ad un record di 13 vittorie e 10 sconfitte sono al momento in decima posizione con un bel margine di vantaggio dagli uomini di Ivanovic. Una sfida cruciale quella di stasera, complicata ulteriormente dallo stato di forma della Stella Rossa.

La squadra di Belgrado arriva in Emilia col morale alto dopo le due vittorie consecutive esterne contro Olimpia Milano (96-104) e AS Monaco (96-100 dTs) che hanno rilanciato le ambizioni dei biancorossi. Coach Sasa Obradovic – che martedì ha battuto la sua ex squadra – punterà ancora sui suoi uomini migliori, a cominciare da Ebuka Izundu autore di 22 punti nel blitz nel Principato. Fari puntati anche su Jordan Nwora e sull’esperto Codi Miller-McIntyre, attenzione anche agli ex della sfida Ognjen Dobric e Semi Ojeleye, che ritornano a Bologna a distanza di qualche anno.

La partita fra Virtus Bologna e Stella Rossa, valida come ventiquattresimo turno della regular season di Eurolega, si giocherà nell’impianto bolognese della Virtus Arena e comincerà alle 20.30! OA Sport vi propone la Diretta Live testuale con cronaca dettagliata e aggiornamento punto dopo punto! Buon divertimento!