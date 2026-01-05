LIVE Tournée 4 Trampolini, Bischofshofen 2026 in DIRETTA: ultima serie di qualificazione

Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE della qualificazione della quarta e ultima tappa della Tournée dei Quattro Trampolini 2025/2026 in programma a Bischofshofen in Austria. Si apre dunque l’ultimo, decisivo capitolo della 74ª Tournée dei Quattro Trampolini, sulla Paul-Ausserleitner-Schanze per la quarta e ultima tappa della Vierschanzentournee. In palio non c’è soltanto l’accesso alla gara di domani, ma anche il posizionamento nel KO System, il format che caratterizza l’evento e che rende ogni scelta, ogni metro e ogni punto potenzialmente determinanti. I migliori 50 del turno preliminare staccheranno il pass per la competizione che assegnerà la mitica Aquila d’Oro, chiudendo una delle rassegne più iconiche dell’intero calendario invernale.

Il contesto con cui si arriva a Bischofshofen è fortemente influenzato da quanto visto a Bergiselschanze, teatro di una terza tappa dai due volti. Nelle qualificazioni di Innsbruck si è assistito a un dominio austriaco, con quattro padroni di casa nelle prime quattro posizioni del turno preliminare e un segnale chiarissimo lanciato verso il finale di Tournée. La prestazione più brillante è stata quella di Jan Hoerl, autore del miglior punteggio davanti a Stefan Kraft, Stephan Embacher e Daniel Tschofenig, approfittando anche del passaggio a vuoto del leader Domen Prevc, scivolato sorprendentemente fuori dai primi dieci.

La gara di Innsbruck ha poi regalato un epilogo da brividi, con Ren Nikaido capace di firmare il primo successo in carriera in Coppa del Mondo, precedendo Prevc di appena mezzo punto e lasciandosi alle spalle un Embacher in grande crescita. Un risultato che ha confermato come la seconda metà della Tournée sia tutt’altro che scontata, nonostante il margine rassicurante accumulato da Prevc nella classifica generale. Lo sloveno resta infatti saldamente al comando, con oltre 40 punti di vantaggio su Hoerl ed Embacher, un margine che gli consente di presentarsi a Bischofshofen con l’obiettivo di gestire, più che di attaccare.

Le qualificazioni assumono quindi un peso specifico notevole, soprattutto per chi è chiamato a cercare il colpo grosso attraverso accoppiamenti favorevoli nel KO System. Atleti come Ryoyu Kobayashi, fin qui lontano dal rendimento dominante delle passate edizioni, o lo stesso Kraft, cercheranno di risalire la china proprio a partire dal turno preliminare. Attenzione anche al fronte tedesco con Felix Hoffmann, costante e solido lungo tutta la Tournée.

In chiave azzurra, l’obiettivo resta l’ingresso nei primi 50, traguardo tutt’altro che scontato su un trampolino selettivo come quello di Bischofshofen. Dopo le difficoltà emerse nella gara di Innsbruck, Giovanni Bresadola e Alex Insam sono chiamati a una prova di carattere per guadagnarsi un posto nella gara conclusiva. La Tournée arriva così al suo atto finale: Bischofshofen non assegnerà solo una vittoria di tappa, ma definirà definitivamente gerarchie, ambizioni e rimpianti.

Si inizia alle 16.30.