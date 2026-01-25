LIVE Sinner-Darderi, Australian Open 2026 in DIRETTA: derby italiano, incognita sul fisico del n.2

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buon pomeriggio amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra Jannik Sinner e Luciano Darderi, con i due azzurri che si affrontano agli ottavi di finale dell’Australian Open, in un derby che può solo che regalarci scintille. Infatti, c’è da capire la forma fisica dell’altoatesino che nel match contro lo statunitense Spizzirri è stato in preda ai crampi riuscendo a portare a casa la partita come per miracolo.

Sinner per raggiungere gli ottavi di finale ha affrontato al primo turno il francese Hugo Gaston, battuto 2-0 (6-2, 6-2), con il transalpino che si è ritirato all’inizio del terzo set, l’australiano James Duckworth battuto 3-0 (6-1, 6-4, 6-2) e il già citato Eliot Spizzirri per 3-1 (4-6, 6-3, 6-4, 6-4). Jannik vuole raggiungere il rivale Alcaraz ai quarti di finale, dopo che lo spagnolo ha vinto, non facilmente, contro Tommy Paul per 3-0.

Per quanto riguarda Darderi, il suo percorso sta procedendo a gonfie vele, visto che per la prima volta in carriera l’italo-argentino ha raggiunto la seconda settimana in un torneo del Grande Slam. Per farlo ha battuto al primo turno il cileno Cristian Garin per 3-0 (7-6, 7-5, 7-6), l’argentino Sebastian Baez per 3-1 (6-3, 1-6, 6-4, 6-3) e, infine, il russo Karen Khachanov per 3-1 (7-6, 3-6, 6-3, 6-4).

Il match tra Sinner e Darderi inizierà non prima delle 8.00 (orario italiano), andando a chiudere la sessione diurna dell’ottava giornata di partite all’Australian Open. A precedere gli azzurri, non prima delle 6.00, ci sarà l’incontro del torneo femminile tra la kazaka Elena Rybakina e la belga Elise Mertens. Segui il derby italiano in Diretta e in Live grazie alla cronaca testuale di OA Sport! Buon divertimento a tutti!