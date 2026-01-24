LIVE Sci di fondo, Sprint tc Goms 2026 in DIRETTA: ultimo test pre-olimpico per Mocellini

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE della sprint a tecnica classica da Goms (SUI) valida per la Coppa del Mondo di sci di fondo 2025-2026, ultima gara veloce prima dei Giochi Olimpici di Milano/Cortina!

Cittadina svizzera che ospita l’ultima gara sprint individuale prima delle Olimpiadi, che si terranno ovviamente a tecnica classica e sulla pista di Lago di Tesero. Simone Mocellini è l’azzurro su cui puntare in questo format di gara, lui che è salito sul podio in Coppa del Mondo e che è tornato in questa stagione dopo un infortunio. Federico Pellegrino, che vanta una vittoria in questo format di gara in classico, ha dimostrato di non essere più competitivo quando si tratta di gare veloci in alternato e preferisce concentrarsi nella preparazione olimpica, dopo l’ennesimo podio conquistato ieri.

Da tenere d’occhio anche Elia Barp, che è in ottima condizione di forma e che ieri nella team sprint a skating è salito ancora sul podio a fianco di Pellegrino, dopo che quel podio individuale l’aveva sfiorato nella 10 di Oberhof. Parlando del resto del mondo, e quindi la Norvegia, torna Klaebo, e allora il gradino più alto del podio è prenotato. C’è da capire chi possa ricoprire il ruolo di scudiero a fianco del fuoriclasse norge, se Erik Valnes o Oskar Vike, Chissà che Edvin Anger, Richard Jouve o qualche altro outsider non possa inserirsi nella bagarre per il podio, noi ovviamente speriamo nel ‘Moce’.

Tra le donne la regina delle sprint Jonna Sundling non prenderà parte alla sprint svizzera, così come la sua grande rivale Kristine Stavaas Skistad. Le due ci regaleranno, si spera, uno spettacolo unico in Val di Fiemme. Oggi tuttavia, senza di loro la porta è aperta per Ribom, Dahlqvist, Rydzek, Roesenberg, Gimmler, Joenssu, Ilar e l’Italia spera anche in Iris de Martin Pinter, sesta e splendida finalista a Oberhof nell’ultima sprint.

Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la Diretta LIVE della sprint a tecnica classica da Goms (SUI) che lancerà le Olimpiadi per quanto riguarda le gare veloci e che prenderà il via alle 10:00 con le qualificazioni donne, alle 12:30 le fasi finali! Vi aspettiamo!