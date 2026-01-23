Sinner-Alcaraz, la forbice nel ranking ATP: come procede il botta e risposta agli Australian Open? Le proiezioni

Carlos Alcaraz prosegue senza inciampi la propria avventura agli Australian Open, vincendo la terza partita consecutiva in tre set e qualificandosi così agli ottavi di finale del primo Slam della stagione: se nelle prime due uscite contro l’australiano Adam Walton e il tedesco Yannick Hanfmann si era rivelato necessario un tie-break per frenare i tentativi di gloria degli avversari, oggi lo spagnolo non ha tentennato contro il francese Corentin Moutet, chiudendo i conti con un perentorio 6-2, 6-4, 6-1.

Il numero 1 del mondo tornerà sul cemento di Melbourne nella giornata di domenica 25 gennaio per affrontare lo statunitense Tommy Paul, numero 19 del seeding che proverà a mettere il bastone tra le ruote e a complicare l’avventura del talentuoso iberico in terra oceanica. All’orizzonte un quarto di finale contro chi la spunterà nello spicchio di tabellone che prevede il confronto tra il kazako Alexander Bublik e l’argentino Tomas Martin Etcheverry e il match tra lo statunitense Frances Tiafoe e l’australiano Alex de Minaur.

Nel frattempo il 22enne ha incamerato 200 punti a fronte di una cambiale di 400 punti: lo scorso anno venne eliminato ai quarti di finale per mano del serbo Novak Djokovic. Il numero 1 del mondo ha all’attivo 11.850 punti: diventerebbero 12.050 in caso di quarti di finale, 12.450 con la semifinale, 12.950 con la finale e 13.650 con la vittoria. Carlos Alcaraz rimarrà in testa al ranking ATP al termine degli Australian Open indipendentemente dall’esito del torneo.

Jannik Sinner è atteso dallo statunitense Eliot Spizzirri e per il momento ha portato a casa 100 punti, ma il fuoriclasse altoatesino deve onorare una cambiale di 2.000 punti derivante dal trionfo di dodici mesi fa. Al momento il numero 2 del mondo è a quota 9.600 punti e la sua progressione sarebbe la seguente: 9.700 con gli ottavi, 9.900 con i quarti, 10.300 con la semifinale, 10.800 con la finale e 11.500 con la vittoria.

Quale sarebbe il distacco del 24enne dal suo grande rivale? Minimo 350 punti (alza al cielo il trofeo e Alcaraz perde contro Paul), massimo 4.050 punti (perde contro Spizzirri e l’iberico conquista il titolo). In caso di finale tra i due padroni del tennis mondiale, il divario sarebbe di 1.450 con la vittoria di Sinner e di 2.850 in caso di affermazione di Alcaraz.