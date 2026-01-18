LIVE Sci di fondo, 10 km tc Oberhof 2026 in DIRETTA: esame importante per gli azzurri in ottica staffetta

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE delle prove su dieci chilometri con partenza ad intervalli In tecnica classica da Oberhof (Germania) per quanto riguarda la Coppa del Mondo di Sci di fondo 2025-2026.

Il weekend tedesco si chiude con le prove con partenza ad intervalli su dieci chilometri a tecnica classica, dopo le sprint di ieri a pattinaggio. Non c’è Klaebo, viene meno quindi uno dei papabili per il podio in questa gara, che vede favoriti i norvegesi anche se presenti con le seconde linee qui a Oberhof, Niskanen permettendo, anche se la sua condizione non è mai realmente stata all’altezza in questa stagione. Occasione per Pellegrino e in generale per l’Italia, senza i migliori fondisti del mondo, che comunque sono rimpiazzati da atleti altrettanto validi.

Se tra gli uomini manca il dominatore, tra le donne torna alle gare Jonna Sundling (SWE), la dominatrice della specialità più veloce e campionessa olimpica in carica. Italiane che sperano di continuare sulla buona onda cavalcata in questa stagione nelle distance, con Caterina Ganz ma soprattutto Maria Gismondi che si sono ben piazzate nelle ultime uscite stagionali.

Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la Diretta LIVE delle prove con con partenza ad intervalli In tecnica classica da Oberhof (Germania). La 10km maschile aprirà alle ore 10:45 mentre quella femminile lo chiuderà alle 12:55, vi aspettiamo!