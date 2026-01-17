LIVE Sci di fondo, Sprint Oberhof 2026 in DIRETTA: tornano Pellegrino e gli azzurri dopo il Tour de Ski

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale della sprint in tecnica libera di Oberhof. In una delle capitali del biathlon oggi riprende la Coppa del Mondo di sci di fondo dopo un fine settimana di pausa. Si tratta del penultimo week-end di gare prima delle Olimpiadi, sarà dunque interessante vedere lo stato di forma degli atleti più importanti a poche settimane dall’inizio dell’evento a cinque cerchi.

La Nazionale italiana si presenterà a Oberhof con una rappresentativa di 13 atleti il responsabile tecnico della squadra azzurra Markus Cramer ha convocato i seguenti sciatori per la trasferta tedesca: Federico Pellegrino, Martino Carollo, Elia Barp, Davide Graz, Simone Daprà, Simone Mocellini, Michael Hellweger e Giandomenico Salvadori in campo maschile; Caterina Ganz, Nicole Monsorno, Federica Cassol, Nadine Laurent e Iris De Martin Pinter tra le donne.

Gli avversari degli azzurri sono i soliti noti. Fra i maschi la squadra da battere è sempre la Norvegia che occupa i primi tre posti della classifica generale con Klaebo, Amundsen e Stenshagen. Oltre agli italiani guidati da Federico Pellegrino, a mettere il bastone fra le ruote degli scandinavi potrebbero essere il francese Chanavat e lo svizzero Valerio Grond, entrambi dati in grande forma. Fra le donne sarà sfida fra Svezia e Norvegia, nonostante le assenze di Weng e di Svahn che qui vinse due anni fa.

Scarni i risultati conseguiti dall’Italia in questa località. In diciotto gare di primo livello si conta un solo podio, centrato da Federico Pellegrino nella sprint a skating del 29 dicembre 2013. Il valdostano, all’epoca ventitreenne, si attestò alla piazza d’onore, battuto a sorpresa dallo svedese Calle Halfvarsson. Oltre alla sprint di oggi, per cercare di arricchire lo storico azzurro in questa località della Turingia, ci sarà, nella giornata di domani, una 10 km con partenza a intervalli a tecnica classica.

La sprint in tecnica classica di Oberhof inizierà con le qualificazioni alle 13.35, mentre le fasi finali, in cui speriamo possano essere presenti molti azzurri, cominceranno alle 16.05. OA Sport vi propone la Diretta Live testuale con aggiornamenti costanti e cronaca dettagliata. Buon divertimento!