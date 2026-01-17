Startlist slalom Wengen 2026: orario, tv, streaming, pettorali degli italiani

Domenica 18 gennaio andrà in scena lo slalom maschile di Wengen, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino. Dopo lo spettacolare superG e l’iconica discesa libera che hanno animato le prime due giornate di gara sulla pista del Lauberhorn, il weekend sulle nevi svizzere si concluderà con una gara tra i pali stretti. Appuntamento alle ore 10.00 con la prima manche, mentre la seconda si disputerà alle ore 13.00.

Si preannuncia una lotta apertissima tra tutte le stelle della specialità: i francesi Clement Noel, Paco Rassat, Steven Amiez; i norvegesi Timon Haugan, Atle Lie McGrath, Henrik Kristoffersen; gli svizzeri Loic Meillard e Tanguy Nef; il brasiliano Lucas Pinheiro Braathen; gli austriaci Manuel Feller e Fabio Gstrein; il finlandese Eduard Hallberg, il tedesco Linus Strasser e il belga Armand Marchant.

L’Italia spera in un guizzo da parte di Alex Vinatzer, che dopo qualche prova sottotono sarà chiamato a una reazione scendendo con il pettorale numero 18. Attenzione anche a Tommaso Sala, vedremo in gara anche Tobias Kastlunger, Matteo Canins, Tommaso Saccardi e Corrado Barbera, che proveranno a inseguire la qualificazione alla seconda manche.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming, la startlist dello slalom maschile di Wengen, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino. La prima manche sarà trasmessa in diretta tv su Rai 2 e la seconda manche in diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, Eurosport 2, Discovery+, DAZN; garantita la diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO SLALOM MASCHILE A WENGEN

Domenica 18 gennaio

Ore 10.00 Slalom maschile a Wengen, prima manche – Diretta tv su Rai 2

Ore 13.00 Slalom maschile a Wengen, seconda manche – Diretta tv su RaiSportHD

PROGRAMMA SLALOM WENGEN: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 per la prima manche e RaiSportHD per la seconda manche, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Eurosport 2, Discovery+, DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.

STARTLIST SLALOM MASCHILE A WENGEN

1 422304 KRISTOFFERSEN Henrik 1994 NOR Van deer

2 512182 MEILLARD Loic 1996 SUI Rossignol

3 6190403 NOEL Clement 1997 FRA Dynastar

4 422507 HAUGAN Timon 1996 NOR Van deer

5 422732 McGRATH Atle Lie 2000 NOR Head

6 6190543 RASSAT Paco 1998 FRA Head

7 422729 PINHEIRO BRAATHEN Lucas 2000 BRA Atomic

8 60253 MARCHANT Armand 1997 BEL Head

9 202451 STRASSER Linus 1992 GER Head

10 54063 FELLER Manuel 1992 AUT Atomic

11 6190558 AMIEZ Steven 1998 FRA Rossignol

12 180919 HALLBERG Eduard 2003 FIN Fischer

13 512203 NEF Tanguy 1996 SUI Atomic

14 220689 RYDING Dave 1986 GBR Head

15 54444 GSTREIN Fabio 1997 AUT Atomic

16 92720 POPOV Albert 1997 BUL Head

17 193967 MUFFAT-JEANDET Victor 1989 FRA Salomon

18 6293171 VINATZER Alex 1999 ITA Atomic

19 380377 KOLEGA Samuel 1999 CRO Rossignol

20 511996 YULE Daniel 1993 SUI Atomic

21 54170 MATT Michael 1993 AUT Blizzard

22 54252 RASCHNER Dominik 1994 AUT Fischer

23 221236 TAYLOR Laurie 1996 GBR Head

24 6291574 SALA Tommaso 1995 ITA Dynastar

25 422899 SANDVIK Oscar Andreas 2004 NOR Head

26 54093 STROLZ Johannes 1992 AUT Head

27 502015 JAKOBSEN Kristoffer 1994 SWE Fischer

28 380335 ZUBCIC Filip 1993 CRO Atomic

29 6532592 RITCHIE Benjamin 2000 USA Head

30 422803 SOLBERG Eirik Hystad 2002 NOR Fischer

31 380361 RODES Istok 1996 CRO Voelkl

32 221223 MAJOR Billy 1996 GBR Head

33 511902 ZENHAEUSERN Ramon 1992 SUI Rossignol

34 202520 HOLZMANN Sebastian 1993 GER Voelkl

35 54348 PERTL Adrian 1996 AUT Atomic

36 511899 ROCHAT Marc 1992 SUI Nordica

37 491879 SALARICH BAUCELLS Joaquim 1994 ESP Rossignol

38 6293252 KASTLUNGER Tobias 1999 ITA Head

39 60261 MAES Sam 1998 BEL Voelkl

40 511983 AERNI Luca 1993 SUI Fischer

41 422873 GRAHL-MADSEN Hans 2003 NOR Head

42 6191340 AZZOLIN Antoine 2003 FRA Dynastar

43 54630 STURM Joshua 2001 AUT Atomic

44 512353 ITEN Matthias 1999 SUI Head

45 6190909 DESGRIPPES Hugo 2000 FRA Dynastar

46 6191203 AULNETTE Auguste 2002 FRA Salomon

47 6532163 SEYMOUR Jett 1998 USA Atomic

48 54447 RUELAND Simon 1997 AUT Fischer

49 502617 AX SWARTZ Fabian 2004 SWE Van deer

50 320266 JUNG Donghyun 1988 KOR Head

51 6292914 CANINS Matteo 1998 ITA Nordica

52 6533230 PUCKETT Cooper 2003 USA Head

53 502691 WISSTING Gustav 2005 SWE Fischer

54 180889 POHJOLAINEN Jesper 2001 FIN Head

55 502433 HANSSON William 2001 SWE Rossignol

56 491853 del CAMPO HERNANDEZ Juan 1994 ESP Atomic

57 202615 TREMMEL Anton 1994 GER Fischer

58 54767 GREBER Jakob 2003 AUT Head

59 6293764 SACCARDI Tommaso 2001 ITA Nordica

60 6301077 AIHARA Shiro 2001 JPN Atomic

61 423039 KVAEL Elias Hartford 2007 NOR Head

62 221605 CARRICK-SMITH Luca 2005 GBR Dynastar

63 103729 READ Erik 1991 CAN Atomic

64 54233 LEITGEB Richard 1994 HUN Salomon

65 6294327 BARBERA Corrado 2002 ITA Fischer

66 512138 SIMONET Sandro 1995 SUI Nordica

67 380401 LJUTIC Tvrtko 2002 CRO Atomic

68 40656 McADAM Hugh 2000 AUS Head