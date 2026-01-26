Seguici su
Nuovo appuntamento della nuova stagione di “Fantini Club LIVE: Sport e Turismo”.

Il tema della puntata sarà “Il volley femminile ha fatto boom”, affrontato dal giornalista Lorenzo Dallari insieme a ospiti d’eccezione:

– Enzo Barbaro, AD Lega pallavolo femminile
– Lucio Zanon di Valgiurata, Patron Chieri
– Piero Garbellotto, Presidente Imoco Conegliano
– Kike Gutierrez De Rave Levy, Head of NJF Sports and Media
– Marco Gaspari, Allenatore Scandicci

