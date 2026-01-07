Basket: Trento regge fino alla fine, ma perde ad Ankara in EuroCup

Sesta sconfitta, a fronte di sette vittorie, per Trento in EuroCup. La Dolomiti Energia allenata da Massimo Cancellieri gioca una dignitosissima partita in casa del Turk Telekom Ankara, anche se poi i sei uomini in doppia cifra dei turchi sono quelli che bastano a siglare il 92-86 definitivo. Top scorer casalingo è il centro Kris Bankston con 14 punti, per il club bianconero ce ne sono 16 di Peyton Aldridge. Ora per l’Aquila Basket tre dei prossimi cinque appuntamenti sono in casa: un fatto da sfruttare per portare a casa la qualificazione agli ottavi.

Si comincia con una forte presenza sul campo da parte di Ozdemiroglu, che però non riesce a dare ad Ankara un sufficiente margine per staccare subito una Trento trascinata da Aldridge in queste prime fasi. Il duello è sostanzialmente loro almeno fino al 15-15 di metà primo quarto, anche se Alexander e Bayehe cercano di portare in scena diversi livelli di protagonismo. Aldridge pareggia ancora a quota 20, poi però arriva l’allungo del Turk Telekom fino al 27-22 sotto la spinta di Allman. Dopo 10′ è 27-24.

Si riparte con una gran fiammata di Trento, in cui Battle è finalmente protagonista fino al 29-32 (in breve, parziale 2-8). NOn è però un allungo di quelli sui quali gioire, perché la fuga vera non c’è: al massimo il 30-34 di Jogela dalla media. Dopo vari minuti di poca precisione, arriva l’accoppiata Usher-Harper che riporta i turchi avanti 37-36, mentre Mawugbe finisce per arrivare a 4 falli in 15 minuti. Alexander rimette più di un possesso di vantaggio per i suoi, e alla fine, anche se Trento più volte cerca di riprendersi un po’ di inerzia, il punteggio a metà gara è 47-43.

Si riparte con ancora parecchio equilibrio e una situazione che sembra non potersi particolarmente smuovere. Tra Trifuovic da una parte e Jones dall’altra si resta in equilibrio fino al 53-51, poi arriva la tripla dello stesso Trifunovic che, unita a un canestro di Bankston, significa allungo del Turk Telekom sul 58-51. Neanche i timeout bastano a fermare la squadra di casa, che ora trova punti da tanti, da Ozdemiroglu fino a un’altra fiammata di Usher che porta i suoi al massimo vantaggio di 12 punti. In qualche modo Trento regge l’urto con Bayehe e poi Steward, ma a 10′ dal termine i punti da recuperare sono dieci: 69-59.

I bianconeri, ad ogni modo, per riuscire a reggere l’urto lo reggono e non lasciano che i padroni di casa chiudano il match. Battle ne mette cinque in fila per dimezzare il divario, ed è fondamentalmente lui l’unico argine temporaneo a Devoe, Bankston e Smith. Prova a fuggire il Turk Telekom, ma mai riesce a farlo definitivamente nonostante qualche fiammata di Allman e tanta lunetta. Questo non serve a fermare Jogela: un paio di triple e Trento è ancora lì, con possibilità ancora a due minuti dalla fine. La squadra turca, però, riesce a non perdere il filo del discorso, anche perché arriva il quinto fallo di Bayehe poco prima di una fine che va a premiare Ankara, che bissa il successo dell’andata (ma, rispetto ad allora, Trento è molto più competitiva).

TURK TELEKOM ANKARA-DOLOMITI ENERGIA TRENTO 92-86

ANKARA – Devoe 11, Allman 9, Durmaz 3, Kosut ne, Kahraman ne, Alexander* 13, Usher 12, Smith* 9, Trifunovic* 10, Simonovic, Ozdemiroglu* 11, Bankston* 14. All. Can

TRENTO – Steward* 8, Jones* 14, Niang ne, Jogela 16, Forray ne, Airhienbuwa ne, Mawugbe 2, Aldridge* 16, Jakimovski* 6, Bayehe* 10, Hassan 2, Battle 12. All. Cancellieri