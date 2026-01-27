LIVE Olympiacos-Milano, Champions League volley 2026 in DIRETTA: trasferta meno semplice di ciò che appare

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale della partita di Champions League di volley femminile fra Numia Vero Volley Milano e Olympiacos Piraeus. La partita, valida come quinto turno della massima competizione europea, si giocherà alla Melina Merkouri Rentis, impianto di casa della squadra di Atene.

La Numia Vero Volley Milano arriva alla sfida dopo la vittoria netta in campionato contro Cuneo e con il morale alto grazie ad un filotto di ottime prestazioni. Anche in Champions il percorso delle lombarde è finora positivo. Una sola sconfitta al tie break, contro la forte Eczacibasi, e tre vittorie. Le meneghine sono prime nel girone un punto sopra le temibili le turche, che sono incappate in un passo falso proprio contro L’Olympiacos.

La squadra greca, seppur inferiore sulla carta a Milano non è assolutamente da sottovalutare. La vittoria delle ateniesi sull’Eczacibasi deve servire da monito sulle qualità di questa squadra. Milano dovrà dunque tenere alto il livello della propria pallavolo per tutta la partita, cercando di tornare dalla trasferta greca con il bottino pieno così da certificare un passaggio del turno che sembra ormai scontato. I pericoli maggiori per la Numia Vero Volley arriveranno dall’opposta Milika Kubura. Attenzione anche alla schiacciatrice Abderrahim e alla centrale Jovana Stevanovic, ex Casalmaggiore, Scandicci, Milano e Busto Arsizio. A dirigere l’attacco del coach Branko Kovacevic c’è l’italiana Isabella Di Iulio.

La squadra di Lavarini arriva da una settimana di pausa. L’eliminazione ai quarti di finale di Coppa italia ha impedito alle lombarde di prendere parte alle fasi finali giocate lo scorso fine settimana, ma sicuramente ha dato ad Egonu e compagne un po’ di riposo dopo settimane molto intense. A meno di clamorose sorprese, a guidare la spedizione meneghina, ci dovrebbe essere l’opposta della Nazionale Paola Egonu. Come schiacciatrici lo staff della Vero Volley dovrebbe ancora una volta affidarsi a Rebecca Piva e Khalia Lanier, mentre Anna Danesi e Hena Kurtagic dovrebbero formare la coppia di centrali. A dirigere l’attacco ci sarà Francesca Bosio, mentre pronta a difendere ogni pallone è il libero Eleonora Fersino. Attenzione ai possibili inserimenti, per far rifiatare le titolari e cogliere di sorpresa le avversarie, di Pietrini, Sartori e Akimova.

La partita fra Milano e Olympiacos, valida come quinto turno di Champions League di Pallavolo femminile, avrà inizio alle 18.00. OA Sport vi propone la Diretta Live testuale con cronaca dettagliata e aggiornamenti punto dopo punto. Buon divertimento!