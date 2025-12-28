Paola Egonu bomber implacabile: allungo di forza nella classifica marcatrici. Quanti punti ha segnato in Serie A1

Paola Egonu svetta in testa alla classifica marcatrici della Serie A1 di volley femminile con 394 punti messi a segno in diciassette partite di campionato. L’opposto di Milano ha giganteggiato in occasione del big match contro Conegliano e, grazie ai 32 punti che hanno contribuito a infliggere la prima sconfitta stagionale alle Pantere, ha allungato in maniera perentoria al comando della graduatoria solitamente riservata alle bomber.

L’attaccante veneta ha distanziato Josephine Obossa (332 marcature per il miglior terminale offensivo di Busto Arsizio) ed Ekaterina Antropova (331 punti per la leader di Scandicci, fresca di trionfo al Mondiale per Club), più indietro Kendall Kipp (Bergamo, 316 punti) ed Erblira Bici (Vallefoglia, 301 punti). Paola Egonu vanta un brillante 47,8% in attacco, è andata a referto con 32 muri (1,88 per set) e 18 ace (1,06 per parziale).

Nella passata stagione la 27enne aveva chiuso al settimo posto (si impose Antropova con 569 marcature) con 375 punti, dunque ha già superato quel traguardo a praticamente metà annata agonistica. La palma di miglior marcatrice del 2023-2024 finì tra le mani proprio di Egonu con 545 punti, proprio come nel 2021-2022 (549 punti, con la maglia di Conegliano), nel 2018-2019 (522 sigilli, con la casacca di Novara) e nel 2016-2017 (553 marcature, con i colori del Club Italia).