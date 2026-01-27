LIVE Italia-Polonia, Europei calcio a 5 2026 in DIRETTA: partita della verità per gli azzurri

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale del match fra Italia e Polonia, valido per il secondo turno della fase a gironi degli Europei di calcio a 5. La partita, che vede gli azzurri partire con il favore del pronostio si disputerà nell’impiento sloveno Stozice Arena di Lubjana.

La compagine tricolore è uscita sconfitta dalla prima sfida contro il Portogallo. Un 6-2 un po’ severo per gli uomini di Samperi che per larghi tratti della partita hanno dimostrato di essere all’altezza dei lusitani. Il pesante passivo è quanto mai bugiardo e frutto anche di due reti subite nei secondi finali giocati per giunta in inferiorità numerica. La partita di questa sera è senz’altro più agevole rispetto a quella contro il Portogallo, ma gli azzurri non possono permettersi distrazioni.

Per centrare il passaggio del turno e quindi l’approdo ai quarti di finale, occorre arrivare fra le prime due del girone. L’Italia, dopo la sconfitta contro il Portogallo all’esordio nella competizione, non può permettersi di sbagliare se vuole evitare brutte sorprese. Per arrivare al secondo posto in solitaria, così da evitare gli ansiogeni calcoli legati all’arrivo a pari punti, servono due vittorie e sperare che il Portogallo rispetti il pronostico battendo l’Ungheria. I magiari nel primo turno del girone hanno infatti sconfitto i polacchi prendendosi tre punti e innalzandosi ad avversari principali dell’Italia per il passaggio ai quarti. Prima di affrontare l’Ungheria però gli azzurri devono vedersela con la Polonia. I biancorossi sono stati protagonisti di una solida prova nella prima partita del torneo non possono essere sottovalutati.

Gli uomini allenati da Błażej Korczyński giocano un futsal vecchio stile: fisicità e palla tanto in verticale al pivot. La difesa azzurra dovrà fare attenzione soprattutto al giovanissimo Pawlus, a segno contro L’Ungheria e marcatore più giovane di sempre della storia degli Europei di futsal. L’Italia dal canto suo, come da anni a questa parte, si affiderà a capitan Carmelo Musumeci e all’espertissimo Alex Merlim, probabilmente al suo ultimo Europeo. A difendere la porta azzurra ci sarà Jurij Bellobuono, mentre non potranno essere della partita a causa di una squalifica Rossetti e Pulvirenti.

Italia-Polonia, partita che potrebbe rivelarsi già cruciale per gli azzurri, si giocherà nel grande impianto di Lubjana (12 500 posti) Stozice Arena. Il match fra gli uomini di Samperi e i biancorossi comincerà alle 20.30. OA Sport vi propone la Diretta Live testuale con cronaca dettagliata ed aggiornamenti punto dopo punto! Buon divertimento!