Dove vedere in tv Italia-Polonia, Europei calcio a 5 2026: orario, programma, streaming

Martedì 27 gennaio alle ore 20:30 la Nazionale italiana di calcio a 5 affronterà il secondo incontro degli Europei 2026. Gli azzurri, inseriti nel Gruppo D, affronteranno nella seconda giornata del proprio girone la Polonia in un confronto molto importante. Alla Stozice Arena di Lubiana (Slovenia), su un parquet che già nel 2018 aveva ospitato la fase finale della rassegna continentale, la selezione allenata dal Salvo Samperi vorrà fare bene.

Il format della competizione prevede che le 16 squadre qualificate suddivise in quattro raggruppamenti da quattro conquistino la qualificazione alle sfide a eliminazione diretta con i primi due posti di ciascun girone.

La compagine tricolore è uscita sconfitta dalla prima sfida contro il Portogallo. Un 6-2 un po’ severo per gli uomini di Samperi che per larghi tratti della partita hanno dimostrato di essere all’altezza dei lusitani. Nella sfida contro i polacchi sarà d’obbligo centrare il bersaglio grosso per tenere aperto il discoso qualificazione.

Martedì 27 gennaio

Ore 20:30 Italia vs Polonia alla Stozice Arena di Lubiana (Slovenia)

PROGRAMMA ITALIA-POLONIA EUROPEI CALCIO A 5: COME SEGUIRE IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: RaiPlay Sport 1

Diretta testuale: OA Sport