LIVE Italia-Islanda, Europei pallamano 2026 in DIRETTA: esordio complicato per gli azzurri

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-Islanda, partita valevole per la prima giornata del girone F degli Europei di pallamano 2026. Il grande giorno è finalmente arrivato: dopo 28 anni l’Italia torna in campo in una sfida della fase finale della rassegna continentale.

L’Italia vuole continuare il proprio percorso di crescita delle ultime stagioni. Dopo il grandioso Mondiale di 12 mesi fa, quando gli azzurri di Bob Hanning hanno raggiunto il miglior risultato della propria storia terminando all’sedicesimo posto, la spedizione italiana vuole essere grande protagonista anche agli Europei, dove non si vuole accontentare della sola partecipazione.

Il cammino dell’Italia in Svezia, paese ospitante di questi Europei, inizierà contro l’Islanda. Contro la formazione islandese gli azzurri si giocheranno già una fetta importante di qualificazione: ad avanzare alla seconda fase di questi Europei saranno le prime due di ogni raggruppamento che conserveranno poi i risultati della prima fase. Nel girone con Italia ed Islanda ci sono anche Polonia ed Ungheria, ottava classificata degli ultimi Mondiali.

Sulla carta sia Ungheria che Islanda partono leggermente favorite sull’Italia, che ha bisogno di fare bene contro una delle due prima di affrontare la Polonia nell’ultima giornata di questa prima fase. Per questi Europei il CT azzurro Bob Hanning potrà contare su 19 giocatori, con tutti i migliori azzurri presenti essendo riusciti a recuperare il capitano Andrea Parisini ed il terzino Thomas Bortoli.

L’esordio dell’Italia in questo ritorno in una competizione continentale avverrà alle 18.00 alla Kristianstad Arena (Svezia). Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale di Italia-Islanda con aggiornamenti minuto dopo minuto per non perdere alcuna emozione di questo match. Buon divertimento!