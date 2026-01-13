Simone Mengon | Dalla Bundesliga all’Europeo 2026 – La voce del leader azzurro nella pallamano

Intervista esclusiva con Simone Mengon – uno dei volti più importanti della nazionale italiana di pallamano e protagonista nella Handball-Bundesliga! In questo episodio di FOCUS, Mengon racconta il suo viaggio dai primi passi a Pallamano Pressano fino alla Bundesliga col TVB Stuttgart, le emozioni vissute ai Mondiali 2025 e la preparazione per gli EHF EURO 2026, il grande Campionato Europeo che sta per partire! ⚡ Nel video: * Le tappe principali della sua carriera internazionale * L’approccio tecnico alle sfide con i top team europei * Le emozioni di indossare la maglia azzurra * Il contributo alla crescita della pallamano italiana Non perdere le risposte più sincere e profonde di Simone su tecnica, motivazione e leadership! Iscriviti e attiva le notifiche per altri contenuti sportivi di alto livello! #FOCUS #SimoneMengon #Handball #Pallamano #EHF2026 #ItaliaHandball #Bundesliga #Intervista #AliceLiverani Conduce Alice Liverani