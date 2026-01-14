Dove vedere in tv Italia-Islanda, Europei pallamano 2026: orario, programma, streaming

Venerdì 16 gennaio è in programma la sfida tra Italia e Islanda, valevole per la prima giornata della fase a gironi dei Campionati Europei 2026 di pallamano. Sarà la Kristianstad Arena di Kristianstad (in Svezia) ad accogliere il ritorno della Nazionale azzurra alla fase finale di una rassegna continentale 28 anni dopo la sua unica precedente partecipazione (come Paese ospitante nel 1998).

L’emergente squadra italiana guidata dal DT Bob Hanning non vuole però accontentarsi di aver centrato il significativo obiettivo della qualificazione e spera di confermare i progressi degli ultimi anni, cercando di tenere testa ad alcune delle formazioni più forti del Vecchio Continente. Domenico Ebner e compagni sono inseriti nel gruppo F, che comprende oltre all’Islanda anche Ungheria e Polonia. Ricordiamo che verranno ammesse al turno successivo solamente le prime due classificate di ogni raggruppamento.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario di inizio, il palinsesto tv e streaming di Italia-Islanda, primo impegno degli Azzurri nella fase finale degli Europei 2026 di pallamano. Il match verrà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena; in diretta streaming su Sky Go, NOW e canale Youtube di Sky Sport; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO ITALIA-ISLANDA EUROPEI PALLAMANO 2026

Venerdì 16 gennaio

Ore 18.00 Italia vs Islanda – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena

PROGRAMMA ITALIA-ISLANDA: COME SEGUIRLA IN TV O STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno e Sky Sport Arena.

Diretta streaming: Sky Go, NOW e canale Youtube Sky Sport.

Diretta Live testuale: OA Sport.