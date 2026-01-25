Grand Prix d’Amerique 2026 oggi in tv: orario, programma, streaming

E’ arrivato il giorno più importante della stagione del trotto mondiale: oggi, domenica 25 gennaio, alle ore 16.20, si correrà il Grand Prix d’Amerique 2026, un pilastro fin dal 1920 (non si è corso per la guerra nel 1940 e nel 1941), giunto con la gara odierna all’edizione numero 105. Ai 14 cavalli qualificati, per completare il lotto dei partenti, sono stati affiancati i 4 aventi diritto alla partecipazione in base ai premi in denaro vinti in carriera: sui 2700 metri del Vincennes Hippodrome di Parigi (Francia), si assegna il titolo più prestigioso del trotto, paragonabile per importanza ad un Mondiale.

Il campo partenti sarà composto da 13 cavalli transalpini, 4 svedesi e 1 italiano: tra i padroni di casa c’è il favorito numero uno, Go On Boy, secondo lo scorso anno. Saranno i migliori 18 cavalli del Gruppo 1 Internazionale a darsi battaglia per il montepremi complessivo di un milione di euro. Stiamo parlando della gara di trotto per antonomasia che, come da tradizione, si corre nell’ultima domenica del mese di gennaio di ogni anno.

Sarà uno solo il cavallo italiano in gara, ovvero Frank Gio, di proprietà della scuderia Bivans, di Sebastian Guarato, che sarà guidato da Matthieu Abrivard. Di seguito il programma dettagliato e l’orario d’inizio del Grand Prix d’Amerique 2026. In Italia l’evento sarà trasmesso in diretta tv da EQU TV (151 digitale terrestre e 220 Sky), mentre la diretta streaming sarà affidata a Sky Go e NOW.

CALENDARIO GRAND PRIX D’AMERIQUE 2026

Domenica 25 gennaio – Vincennes Hippodrome, Parigi (Francia)

Ore 16.20: Grand Prix d’Amerique 2026 – Diretta tv su EQU TV (151 digitale terrestre e 220 Sky)

PROGRAMMA GRAND PRIX D’AMERIQUE 2026: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: EQU TV (151 digitale terrestre e 220 Sky).

Diretta streaming: Sky Go e NOW.

Diretta Live testuale: OA Sport.