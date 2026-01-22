LIVE Errani/Vavassori-Siegemung/Roger-Vasselin, Australian Open 2026 in DIRETTA: esordio non semplice per gli azzurri

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Sara Errani/Andrea Vavassori e Laura Siegemund/Edouard Roger-Vasselin, partita valevole per il primo turno degli Australian Open 2026 di doppio misto.

I pluricampioni Slam tornano in campo per il primo Major della stagione. La coppia azzurra si presenta ai nastri di partenza degli Australian Open come una delle favorite per il successo finale. I due italiani hanno vinto insieme 3 prove del Grande Slam: due i successi agli US Open, nel 2024 con format tradizionale e nel 2025 con il nuovo regolamento, ed una al Roland Garros, nel 2025.

Non è la prima uscita ufficiale della stagione per Errani e Vavassori. I due hanno preso parte insieme alla United Cup ottenendo una vittoria ed una sconfitta. La coppia italiana è stata battuta all’esordio dal duo elvetico formato da Belinda Bencic e Jakub Paul con il punteggio di 5-7, 6-4, 7-10 per poi trovare il riscatto contro Tiantsoa Sarah Rakotomaga Rajaonah ed Edouard Roger-Vasselin sconfitti dopo due tie-break.

Per Siegemund e Roger-Vasselin sarà il terzo torneo in coppia, ma il primo lontano da Parigi. I due hanno preso parte al Roland Garros sia nel 2024 che nel 2025: due anni fa la tedesca ed il francese hanno conquistato il titolo, mentre lo scorso anno sono stati sconfitti da Taylor Townsend ed Evan King ai quarti di finale. Sia Siegemund che Roger-Vasselin sono due specialisti del doppio e sono estremamente pericolosi sulla partita secca.

L’incontro è il terzo in programma sul campo 8 dopo Maleckova/Skoch-Kata/Stollar e Gonzalez/Molteni-Nouza/Rikl, ma non inizierà prima delle 4.30, orario italiano. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale di Errani/Vavassori-Siegemund/Roger-Vasselin con aggiornamenti punto dopo punto per non perdere alcuna emozione. Buon divertimento!